【全城減鹽減糖運動】香港400食肆參與（附部分名單）認住標籤！

日常飲食中，你有少鹽、少糖的習慣嗎？ 世界衛生組織建議，每人每日攝取鈉含量的上限為2000毫克（即略少於一平茶匙食鹽）；糖的攝取量應少於每日所需能量的10%。以一個每日攝取2000千卡能量的成年人為例，每日糖的攝取量應少於50克（約10粒方糖）。你有否超出建議上限？ 攝影：朱潤富

香港食物及衞生局、食物環境衞生署食物安全中心及降低食物中鹽和糖委員會展開《少鹽、少糖、少．確幸》全城減鹽減糖運動，邀請全港市民及餐飲業界參與推動健康飲食文化，首階段已有37個餐飲業集團和品牌，當中約400間食肆參與，提供少鹽及少糖的選項或特定菜式，期望食客響應。

手搖茶飲現今蔚然成風，多間茶飲店響應由食物及衞生局、食物環境衞生署食物安全中心及降低食物中鹽和糖委員會展開《少鹽、少糖、少．確幸》全城減鹽減糖運動。

按圖參考提供少鹽、少糖選項的食肆之部分名單、產品及哪10間星級食肆在2月推出共30款特定的減鹽、減糖菜式：

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活動第一階段，主辦單位期望2月23日前市民及餐飲業界可合力創世界紀錄，會方將統計本年起1個月內餐廳聯盟的減糖數量，創建方糖（減糖）「金字搭」。當食客揀了少鹽、少糖菜色後，餐廳的單據上會有標示「少鹽、少糖」的標示，至於分量多寡需視乎餐廳本身的標準決定。有聲音反映此舉可能有失食客對少鹽、少糖的更高期望，局方負責人解釋各食肆均會盡力配合，初階段旨在降低門檻讓更多食肆參加及響應。

堅信號正宗上海生煎皇老闆蕭潤邦（Oscar）於《少鹽、少糖、少．確幸》全城減鹽減糖運動分享平日減鹽減糖的飲食習慣。

問及23/2後，局方及食肆會否持續增加透明度，效法消委會發表報告，定期公開數據顯示減鹽、減糖的具體分量。局方發言人稱下一步會保持跟參與的食肆聯繫及再研究定期公開減鹽、減糖具體分量的方案，時間每隔多久向公眾公開數據，則另行商討，期望日後各界能持續響應。食客或會關心揀少鹽、少糖的菜式，食肆會否提供折扣優惠，據局方與食肆資料顯示現階段暫未提供，日後會再研究可行性。

早於2017年，降低食物中鹽和糖委員會已推出預先包裝食品「鹽/糖」的標籤，讓公眾更易辨認「低鹽」、「無鹽」、「低糖」、「無糖」的預先包裝食品，並鼓勵業界提供更多相關產品，目前超過230款預先包裝食品展示有關標籤。此外，衞生署同年開展「學校午膳減鹽計劃」，已覆蓋全港84%小學（約490間），渉及超過1,400餐款，每個餐款平均鈉含量較2013年減了14%。計劃目標是逐步把小學午膳餐盒平均鈉含量於10年內減至不多於500毫克水平。及後，於2018年開展「健康飲品在校園」約章，現在有約350間幼稚園及幼兒中心（約33%）不提供添加糖或含糖量較高飲品。根據衞生署2014/15年度人口健康調查，年齡介乎15至84歲的香港人平均每天從膳食中攝取8.8克鹽，已超過世界衞生組織建議的5克攝取量。攝取過多糖分，容易引起肥胖、超重和蛀牙。