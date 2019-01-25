【九龍城美食】鹿兒島和牛專賣店　$20串燒+和牛漢堡

臨近大時大節，不少朋友都打算親自下廚，宴請親朋。最近九龍城就開了間主打和牛的食材店，供應多款肥美的牛肉部位，買餸之餘，還可試試熱辣辣的和牛漢堡和串燒。 攝影：官方圖片

九龍城新食材店 專賣鹿兒島和牛

食材店主打日本鹿兒島和牛，全由當地農場直送，如薩摩和牛肉眼扒、薩摩和牛西冷等，級數全達A4或以上，紋路相當誘人。那麼，薩摩和牛有什麼特別呢？薩摩牛來自日本九州，每隻牛都有專人照顧，吃當地的靚米、生果長大，養尊處優，牛肉自然高質。而「4%奇跡之牛」就是薩摩牛當中4%的極品，評級達A5級、霜降程度達10級以上，油花細緻如大理石，入口即溶，故此價值不菲。除日式食材以外，店舖還供應英國Bryduck Farms自然豬、美國自然雞、匈牙利A級鵝肝片、刺身級澳洲青邊鮑、俄羅斯皇帝蟹等等，琳瑯滿目。

按圖睇和牛種類及價錢！

奇迹之牛日本A5極上西冷牛扒$230/100g

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新張優惠！$20 A4和牛串燒

為慶祝新店開張，顧客可以$20優惠價，購買18吋的薩摩A4和牛雜菜串燒，牛肉油脂豐腴，配上蔬菜倍添Juicy。店內亦提供多款即製美食，如燒牛油珍寶帶子串、四川麻辣風味魚蛋、日式燒汁烤雞翼、烤德國香腸拼盤、蒜香和牛粒、香煎和牛西冷、便當等。推廣期內於店內購買薩摩和牛滿港幣500元，即送精選小食乙份，可以食飽再起行。

按圖睇優惠詳情及其他小食！



和牛芝士漢堡 $98

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店舖為全港首間專賣薩摩和牛的食材店

裕千家

地址：九龍城獅子石道57號新康大樓地下

營業時間：星期一至日11am-9pm

查詢電話：(852) 2163 9999