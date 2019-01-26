【中環甜品】全球日賣過千！法國大師Jean-Paul Hévin朱古力登港

聽說，法國人一起床就會歎杯熱朱古力，為一整天來個甜蜜的開始。所以，來自法國的甜品都會加入朱古力，不管是甘苦口味，還是甜蜜醇厚的都有。近期有巴黎的朱古力店再度來港，大賣招牌馬卡龍之外，還有扁桃仁抹茶味朱古力，用來送禮絕不失禮。 攝影：唐家儀

曾登港的Jean-Paul Hévin Chocolatier，今次於中環設店，讓各位繼續嚐到招牌的馬卡龍，還有松露、蜂蜜等朱古力口味。

按圖睇有咩朱古力食！

松露朱古力。(官方圖片)

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Jean-Paul Hévin在巴黎洲際酒店成為糕點廚師後，曾得到「Coupe de France」糖果糕餅大賽及其他國際性比賽獎項，再開設個人品牌朱古力。今次再度來港開店，大師都表示興奮。其品牌最有名的Bonbon朱古力，獲得無數國際榮譽，每日全球銷量達數千粒，香港人有口福了。

Jean-Paul Hévin在巴黎洲際酒店成為糕點廚師後，曾得到「Coupe de France」糖果糕餅大賽及其他國際性比賽獎項，再開設個人品牌朱古力。

除了馬卡龍出名，三款Bonbon朱古力都深得民心，有Happy蜂蜜味黑朱古力、塔那黑朱古力和馬達加斯加黑朱古力。

新店設於中環IFC。

Jean-Paul Hévin ​Chocolatier

地址：中環金融街8號國際金融中心商場一樓1041-1049號舖