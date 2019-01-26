【沙田下午茶】酒店士多啤梨自助茶餐　9款甜品+Mövenpick雪糕

雖然福岡士多啤梨被驗出農藥超標，不過我們尚有其他產地出品可以食用！這間酒店就於本月推出士多啤梨自助下午茶，主打9款主題甜品及名牌雪糕，可以一次食到夠本！ 資料圖片：官方圖片

必吃金箔草莓雪燕批​ 任食Mövenpick雪糕

今次茶餐的9款主題甜品，全都採用韓國士多啤梨製作，酸甜的味道正好中和膩感，可以大吃特吃。首推金箔草莓雪燕批，表層鋪滿鮮紅草莓，再加上絲絲雪燕及食用金箔，既香甜又矜貴。再來是日式草莓卷蛋，口感綿軟，夾帶忌廉及爽口草莓，簡簡單單。另有洛神花草莓蛋糕、雜莓雪燕芝士蛋糕、小食等，選擇也算豐富。最重要的是，客人可以任食貴價Mövenpick雪糕，回本沒難度。至於飲品方面，每位就可享用一杯草莓果肉梳打。

按圖睇各款士多啤梨甜品！

茶餐的9款主題甜品，全都採用韓國士多啤梨製作。

+ 4 + 3 + 2

逢星期一至五，茶餐則於2+2 café供應。

草莓蜜語甜品自助餐

地址： 沙田白鶴汀街8號帝都酒店3樓

供應日期︰1月2日至2月28日 (2月14日除外)

供應時間：星期一至日 15:15 - 17:00

價目︰每位$158 (收加一服務費)

備註：星期一至五於2+2 café供應，星期六、日及公眾假期於one+one café & bar供應

訂座電話：2694 3886 (2+2 café) / 2694 3869 (one+one café & bar)