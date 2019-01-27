【新年大掃除】清潔廚房8個簡單環保法！斷捨離助你還原靚廚房

正所謂「年廿八，洗邋遢」，是時候來一場家居斷捨離。今次教你打掃廚房重地小秘訣，讓你輕鬆清走油煙污漬。

1. 抽油煙機

油煙滿佈的抽油煙機框，骯髒極了。

清洗方法：梳打粉＋白醋

梳打粉和醋所產生的化學作用，可溶解油污，待5分鐘後，便可以牙刷和水慢慢清洗抽油煙機。

按圖睇清潔步驟！

清潔前先把抽油煙機關掉。（資料圖片）

2. 煮食爐灶 / 燒焦廚具

清洗方法：白醋＋溫水

將白醋和溫水，大概以1:2的容量比例混合，再用百潔布沾上白醋洗爐灶，過程可帶上手套，避免弄傷皮膚。

廚具或洗廚具的位置，經常處於污糟狀態，要好好清潔。（gettyimages）

燒焦的廚具都有方法清洗處理。（GettyImages）

3. 砧板

切食材之地，就算洗完都有陣味。

清洗方法：鹽＋檸檬

將檸檬切半，撒上鹽後，以檸檬汁加鹽清洗砧板上表面，同時除異味。如砧板上太多刀痕，可以磨沙紙將砧板磨光滑。

用鹽和檸檬，加水可消毒及清潔砧板。（iStock）

4. 微波爐

微波爐翻熱完食物後，都會有陣味。

清洗方法：白醋

用耐熱碗加半碗白醋，再放進微波爐內加熱4-5分鐘，待醋回復室溫後拿走白醋，之後用濕布抹微波爐即可去污除異味。

用耐熱碗加半碗白醋，再放進微波爐內加熱4-5分鐘，待醋回復室溫後拿走白醋，之後用濕布抹微波爐即可除污除異味。（資料圖片）

5. 雪櫃門邊

清洗方法：牙膏

雪櫃內可以醋加鹽水清潔，但不要忘記清潔雪櫃門邊，可以用牙膏配牙刷清洗，再以水抹乾淨即可。清洗完可放檸檬或泡過的茶葉來辟味。

雪櫃裏的食物擺放太過雜亂，容易滋生細菌。（資料圖片）

7. 熱水樽

熱水壺開口位窄，難以伸手清潔。

清洗方法：蛋殼＋白醋

將弄碎了的蛋殼、小量的白醋和水加入熱水壺中，上下搖水壺30秒左右，再重複以上步驟2-3次，最後再過清水即可。

熱水壺開口位窄，難以伸手清潔。（gettyimages）

8. 杯或茶具

每天沖茶喝咖啡，即使每天清洗，但杯子內的茶漬、咖啡漬和水垢亦很難避免。

清洗方法：檸檬片

將檸檬放入杯中，用溫水泡3小時之後，再用熱水刷洗即可清走污漬。

檸檬是天然的除污劑，可用來清潔好多家居用品。（gettyimages）

學會斷捨離 收納公司提出斷捨離清單

各位，清潔的同時都可學會斷捨離，就算你懂得很厲害的清潔方法，都因為廚房堆積太多而讓空間感下降。

以下節錄於一間香港上門收納公司（Home Therapy）的斷捨離清單，試試跟著指示來掉走家居無用的東西。

按圖睇有關廚房內10件斷捨離物件清單！