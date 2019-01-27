【健康飲食】吃大蒜9大好處　減肥增記憶兩瓣蒜可提升男性魅力？

大蒜是一種很極端的食品，喜歡它的朋友可以很愛，大口大口生蒜照吃可也；但也有人嫌它味太濃，吃完會口臭，對它避之則吉。常聽聞大蒜可以殺菌，原來除此之外它還有許多好處，外國網媒《Bright Side》就羅列出9點食大蒜的好處，看完之後覺得大蒜堪比萬能，由外到內對人體一樣有益！

1.提升免疫力

大蒜的而且確幫我們抵抗病菌，英國的一項研究再印證，常吃大蒜能減少患感冒的機會，因為蒜有大量的維他命及氨基酸等，其「大蒜素」亦有效殺菌，多吃能提升免疫力。不過要注意的是，生蒜才會有預防疾病的功效，因為蒜內的植物細胞遭到切割或擠壓才會產生蒜素，但經過加熱之後，蒜素已所剩無幾，殺菌之效大大減低。

2. 使男人變得更具吸引力

相信你也試過以下情況吧？吃完大蒜後跟別人說話，總是會有點心虛地掩咀，怕對方嗅到那劇烈的蒜味而產生負面觀感。但捷克一所大學曾做了一個研究，指出男性在約會前12小時食兩瓣蒜的話，能增強吸引力，在這種情況下的男人體味居然讓女性為之瘋狂，儘管暫時仍未有理論去解釋這個現象，但可能是根大蒜的「抗菌」特質有關，讓汗臭味變得不像平日般難聞。

（圖片來源：Pinterest）

3. 增強記憶力

根據「自由基老化」理論，隨住我們飲食、呼吸和生產能量時所產生的化學氧化反應，人體及大腦的年齡會老化，這個過程亦會破壞細胞，使皮膚鬆弛、頭腦不如年輕時運作得好，幸好抗氧化物會抑制過多的自由基氧化反應，使我們保持年輕。因此，許多商人以高價售賣含抗氧化物的補充品，而蒜頭正好是其中一樣又便宜，又含有防止大腦老化元素的食物。老人家多食蒜可以減輕患老人癡呆的風險，至於年輕人食蒜也能使記性變好，記憶力不再像金魚那麼短暫。

按下圖睇進食大蒜的其他好處！

4.穩定血壓｜如果你患有高血壓，不妨在日常用膳時加入蒜，分量約為一日四瓣，它可以使血管擴張，並降低動脈壓力，使頭痛及高血壓等逐漸消失。此外，牛津大學一項研究顯示，蒜能減低血液中10-15%的壞膽固醇，意味著患心臟病及中風的機會因而減半。然而，不能將食蒜當作萬能及唯一的療法，有必要時還是該就住蒜用量等詢問醫生意見。（GettyImages）

不過，任何食品若食得太多都有機會適得其反，所以也需注意以下幾點：

（1）醫生不建議孕婦及正在餵哺母乳者食過量的蒜，而7歲以下的小朋友亦只應該食適量的蒜。

（2）手術前2星期不宜食大蒜，因為蒜能稀釋血液，使手術時大量出血。

（3）大蒜接觸皮膚後或會使皮膚產生灼熱感，所以若你要用大蒜作為外敷用途，請先諮詢醫生。

（4）對貓和狗等動物來說，大蒜有如毒藥，尤其是秋田犬和柴犬等日本種的狗隻。