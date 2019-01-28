【飲食熱話】太興用機器自動拋鑊炒河　網民：搞到食物冇靈魂

食中式炒粉麵，最緊要有鑊氣！想做中廚都不易，單在廚房裡都有執碼、打荷等職位，不是一來就能揸鑊鏟，必須從低做起。然而近年各行各業都變得機械化，說不定有天連廚師都能被取代，近日網上流傳一段太興燒味餐廳廚房內部拍攝的短片，見一個職員在炒河，但落水、拋鑊、落調味都由機器代勞，網民見到都覺得很新奇，但普遍網友都認為效率減慢，而且不尊重廚師這個工作。

網上流傳一段太興燒味餐廳廚房拍攝的短片，片長約兩分幾鐘，見一名中年女職員在鑊前工作，有機器廣播不斷提醒她要「落洋葱」、「準備河粉」等，之後機器自動落油，職員亦在它指示下將材料等落鑊和推拌，當廣播再宣佈「鑊鏟拋鑊」時，員工竟立即縮開手，而該鑊則自動上下搖擺，連接住的電動鑊鏟也配合其動作開始炒河，拋鑊拋足分幾鐘，其間機器還自動加入生抽等調味料，而操作員則觀察住整個過程，並在最後推攪、上碟等。

網友對此感到非常新奇，其實這是太興幾年前引入的「自動炒鑊機」，全由電腦程式控制，還取得了專利。太興更拍了不少短片去宣傳，當時太興飲食集團董事兼總經理何小鋒先生就說過：「呢個係透過電腦程式控制，而識得自動拋炒嘅鑊，我哋叫佢『自動炒鑊』。呢個自動炒鑊，基本上所有用鑊去炒嘅產品，都能夠做到，我哋有60幾款餸菜都係用佢嚟做，做得非常之好，我哋亦好滿意。」他表示自動炒鑊能使食品品質穩定，減少員工關節勞損，又謂：「我哋同事只需要撳一粒掣，就能夠炒出高質素嘅美食……大概只係三分半鐘，一碟美食就可以交畀我哋嘅顧客品嘗。」

太興高層曾拍片介紹這部炒鑊機，對這個專利產品極為重視。（影片截圖）

自動炒鑊機是以機器自動做出拋鑊和炒餸等動作，卻被質疑冇鑊氣。（影片截圖）

不過，網友似乎都對這部機不太受落，認為「機械人炒河」沒有靈魂，而且炒起來比大廚親手炒更慢，相信繁忙時段很易「冧檔」。太興一個小菜大約六十多元，網友覺得要付這個價錢去食機器炒的食物，會感到蝕底。

請按下圖睇網友對「自動炒鑊機」的睇法。

網民批評此舉是侮辱廚師專業，不願意付錢食機械人炒的食品。