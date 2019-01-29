【元朗周末遊】大棠$130任摘士多啤梨！騎馬親親小動物

來到士多啤梨盛產的季節，不少本地農場都會開放，予市民購買士多啤梨。而元朗大棠生態園就有別於其他農場，只需$130入場費就可任摘士多啤梨，想吃多少也沒問題。 資料圖片：官方圖片、Instagram

$130無限時任摘士多啤梨

每年的12月至4月，元朗大棠生態園都會開放予公眾摘取士多啤梨，只需付入場費$130就可以任摘。要知道這個價錢，平常只能買到一兩盒士多啤梨，因此相當實惠。而且進場更不設限時，可以慢慢體驗走入田地的樂趣。同場亦有餵食小動物、騎馬體驗等套票，可以玩足大半天。

按圖即睇士多啤梨及場內體驗活動！

負責人表示，現時園內會有日本、台灣、德國品種士多啤梨，可根據個人喜好摘取。（圖片來源：IG@_hutazone）

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大棠有機生態園

地址：元朗十八鄉大棠山道11號

電話：2470 2027

營業時間：10am-5:30pm

騎馬開放時間：10am-12nn，2pm-5:30pm （星期一休息）

收費：場內任摘$130/位（包生態園入場費），三歲以下免費入場。騎馬等活動需額外購買活動套票（$80/4張），根據活動不同而收取1－4張門票。

備註：生態園營業時間或有不同，建議出發前先致電查詢。外帶士多啤梨需按磅數收費。

交通：乘搭西鐵到朗屏站，轉乘K66接駁巴士到大棠山道路口下車，再沿小路步行約15分鐘，直達本園售票處。