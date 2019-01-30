英國蛋糕店Patisserie Valerie將倒閉？人氣甜品為何成集體回憶？

英國老字號蛋糕店 Patisserie Valerie，爆出瀕臨破產的消息，在英國它可以說是國民級別的存在，老字號的未來在哪裏？ 每個百年老店對其國家而言都是一筆巨大的財富，可由於經營不善、創新度不夠等各種原因，老店們有時也會和我們說再見。最近英國的老字號蛋糕店Patisserie Valerie（以下簡稱PV）就被BBC爆出瀕臨破產的消息！

這家始建於1926年的老牌蛋糕店，以甜而不膩的法式小蛋糕風靡全球。（外灘提供）

這家始建於1926年的老牌蛋糕店，以甜而不膩的法式小蛋糕風靡全球。它不光擁有將近百年的歷史，而且遍布大街小巷的門店已經超過了200家。在英國，PV幾乎可以說是國民級別的存在。不管是英國明星、當地居民、留學生還是來旅行的人，吃甜品的首選肯定是它。

據說一夜之間，PV關閉了71家分店，有超過900多人都同時失業了。（這個消息得讓多少留學生心碎啊……）噩耗傳出後，許多人都跑去PV的Instagram留言：Don't leave us ！Where is the richest man save my fav coffee bar ！比較耐人尋味的是，這些留言都出現在PV被報道關閉當天的口號圖上：You can't buy happiness, but you can buy cake, and that's kind of the same thing （你無法買到快樂，但可以買一塊蛋糕，蛋糕等於快樂）。現在看這些留言，難免覺得令人難過。

「你無法買到快樂，但可以買一塊蛋糕，蛋糕等於快樂。」（外灘提供）

一顆老鼠屎壞了一鍋粥

我們先來了解PV面臨倒閉的前因後果。事情的起因要從2018年10月的一次財務調查說起，有人發現PV的財務報告和實際情況有着天差地別的出入，裏面提到的所謂盈利額比實際情況要虛高很多。（說白了就是有人做假賬）

當時沒過多久，PV的前財務總監Chris Marsh就被捕了，股票也隨之停盤。這件事情連帶着PV隸屬的總集團Patisserie，不光收到了稅務部的清盤通知，還被要求立刻交出114萬英鎊（約港幣1176萬元）的欠款！BBC、衛報等媒體們都在第一時間報道了這件事。

就在大家以為PV彈盡糧絕必須關門的時刻，大老闆Johnson及時拿出了2000萬英鎊來填補欠款的空洞，力求保住公司。本以為躲過這一劫就不會面臨倒閉的收場，沒想到不到3個月，PV還是面臨營運資金入不敷出，需要償還高額負債的窘境。據報道裏介紹，這兩天Johnson正在忙着求助巴克萊和滙豐銀行。萬一求助失敗，很可能PV這次就真的倒閉了……

在焦急的等待中，有不少留學生們都在微博、Instagram上發起了拯救PV蛋糕的行動。有人說18歲來到英國的第一個生日蛋糕就在這裏訂購；也有人與戀人共度的第一個情人節就在PV；好多人與英國有關的美好回憶都發生在這小小的蛋糕裏。

有不少留學生們都在微博、Instagram上發起了拯救PV蛋糕的行動。（外灘提供）

讓人感到幸福的甜品

提到Patisserie Valerie，用「家喻戶曉」來形容它在英國的知名度一點也不過分。這家店的創始人Valerie小姐出生於比利時，但是大部分的時間她都生活在倫敦。為了給當地人帶來傳統的法式甜品，她成立了Patisserie Valerie，並以自己的名字來命名。它可以算是英國最早引進法式甜品的蛋糕店之一。

首家店舖開設在了倫敦黃金地段SOHO的Frith Street，人氣極度火爆，一度出現了供不應求的場面。不過呢，由於第二次世界大戰，店鋪徹底被毀了。也是過了一陣子，Valerie小姐又在SOHO附近的compton street重新開了一家。

Patisserie Valerie（Patisserie Valerie Facebook圖片）

每次路過，你都能被陳列在櫥窗裏正閃閃發光的甜品所吸引。海綿蛋糕、生果撻、閃電泡芙（Éclair）、DIY的生日蛋糕……哪一樣不是讓人為之心動。都說女人擁有兩個胃，一個用來吃飯，另一個用來吃甜品，放在PV身上再合適不過。這些讓人愉快的甜品和精緻的歐式早午餐，讓PV的門店從一家一下子擴張到如今的200多家。

按圖看令人心動的甜品吧！

買一塊快絕版的小蛋糕

雖然PV是否徹底結業還沒有定論，不如趁着還能買到趕緊到店內拍照打卡？

現在店裏主打可以take away的individual treats（一人份的小蛋糕）和常規生日婚禮蛋糕。這類甜品一共又分為了3類：slice型蛋糕、生果撻（Tart）和閃電泡芙（Éclair），所有蛋糕加起來就有20多種選擇。

Patisserie Valerie為什麼會這麼受歡迎？點擊以下圖片看各款蛋糕的介紹！

+ 2

當然別以為這裏只售賣一人份的蛋糕，它們家的生日婚禮蛋糕一直都是宇宙美味般的存在。很多留學生過生日的時候都會來這裏買生日蛋糕，從6寸到20寸隨便讓你挑。比如Double chocolate dream gateau 、white and dark chocolate mousse 、mixed berry mousses等等。

別以為這裏只售賣一人份的蛋糕，它們家的生日婚禮蛋糕一直都是宇宙美味般的存在。（外灘提供）

講了這麼多，對於PV面臨的現狀，心中仍然有些難過。網上有不少人調侃，最好這個時刻可以來個中國土豪徹底把它買下。（如果能實現，大家都會敲鑼打鼓地慶祝吧，但想完之後還是得面對現實。）

其實不管在國內還是國外，老字號能一直經營下去就挺不容易的。即使「酒香不怕巷子深」，再強勁的「老炮（老店）」還是需要宣傳和創新，不然一個不小心很可能就在大家的視野中消失。你說它們的未來在哪裏？我想故宮就是很好的例子。不管這次最終結果怎麼樣，希望每個老字號都能撐住並愈做愈好。

【本文獲「外灘TheBund」授權轉載，微信公眾號：the-Bund】