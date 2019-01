英國蛋糕店Patisserie Valerie將倒閉？人氣甜品為何成集體回憶？

英國老字號蛋糕店 Patisserie Valerie,爆出瀕臨破產的消息,在英國它可以說是國民級別的存在,老字號的未來在哪裏? 每個百年老店對其國家而言都是一筆巨大的財富,可由於經營不善、創新度不夠等各種原因,老店們有時也會和我們說再見。最近英國的老字號蛋糕店Patisserie Valerie(以下簡稱PV)就被BBC爆出瀕臨破產的消息!

這家始建於1926年的老牌蛋糕店,以甜而不膩的法式小蛋糕風靡全球。(外灘提供)

這家始建於1926年的老牌蛋糕店,以甜而不膩的法式小蛋糕風靡全球。它不光擁有將近百年的歷史,而且遍布大街小巷的門店已經超過了200家。在英國,PV幾乎可以說是國民級別的存在。不管是英國明星、當地居民、留學生還是來旅行的人,吃甜品的首選肯定是它。

據說一夜之間,PV關閉了71家分店,有超過900多人都同時失業了。(這個消息得讓多少留學生心碎啊……)噩耗傳出後,許多人都跑去PV的Instagram留言:Don't leave us !Where is the richest man save my fav coffee bar !比較耐人尋味的是,這些留言都出現在PV被報道關閉當天的口號圖上:You can't buy happiness, but you can buy cake, and that's kind of the same thing (你無法買到快樂,但可以買一塊蛋糕,蛋糕等於快樂)。現在看這些留言,難免覺得令人難過。

「你無法買到快樂,但可以買一塊蛋糕,蛋糕等於快樂。」(外灘提供)

一顆老鼠屎壞了一鍋粥

我們先來了解PV面臨倒閉的前因後果。事情的起因要從2018年10月的一次財務調查說起,有人發現PV的財務報告和實際情況有着天差地別的出入,裏面提到的所謂盈利額比實際情況要虛高很多。(說白了就是有人做假賬)

當時沒過多久,PV的前財務總監Chris Marsh就被捕了,股票也隨之停盤。這件事情連帶着PV隸屬的總集團Patisserie,不光收到了稅務部的清盤通知,還被要求立刻交出114萬英鎊(約港幣1176萬元)的欠款!BBC、衛報等媒體們都在第一時間報道了這件事。

就在大家以為PV彈盡糧絕必須關門的時刻,大老闆Johnson及時拿出了2000萬英鎊來填補欠款的空洞,力求保住公司。本以為躲過這一劫就不會面臨倒閉的收場,沒想到不到3個月,PV還是面臨營運資金入不敷出,需要償還高額負債的窘境。據報道裏介紹,這兩天Johnson正在忙着求助巴克萊和滙豐銀行。萬一求助失敗,很可能PV這次就真的倒閉了……

在焦急的等待中,有不少留學生們都在微博、Instagram上發起了拯救PV蛋糕的行動。有人說18歲來到英國的第一個生日蛋糕就在這裏訂購;也有人與戀人共度的第一個情人節就在PV;好多人與英國有關的美好回憶都發生在這小小的蛋糕裏。

有不少留學生們都在微博、Instagram上發起了拯救PV蛋糕的行動。(外灘提供)

讓人感到幸福的甜品

提到Patisserie Valerie,用「家喻戶曉」來形容它在英國的知名度一點也不過分。這家店的創始人Valerie小姐出生於比利時,但是大部分的時間她都生活在倫敦。為了給當地人帶來傳統的法式甜品,她成立了Patisserie Valerie,並以自己的名字來命名。它可以算是英國最早引進法式甜品的蛋糕店之一。

首家店舖開設在了倫敦黃金地段SOHO的Frith Street,人氣極度火爆,一度出現了供不應求的場面。不過呢,由於第二次世界大戰,店鋪徹底被毀了。也是過了一陣子,Valerie小姐又在SOHO附近的compton street重新開了一家。

Patisserie Valerie(Patisserie Valerie Facebook圖片)

每次路過,你都能被陳列在櫥窗裏正閃閃發光的甜品所吸引。海綿蛋糕、生果撻、閃電泡芙(Éclair)、DIY的生日蛋糕……哪一樣不是讓人為之心動。都說女人擁有兩個胃,一個用來吃飯,另一個用來吃甜品,放在PV身上再合適不過。這些讓人愉快的甜品和精緻的歐式早午餐,讓PV的門店從一家一下子擴張到如今的200多家。

按圖看令人心動的甜品吧!

買一塊快絕版的小蛋糕

雖然PV是否徹底結業還沒有定論,不如趁着還能買到趕緊到店內拍照打卡?

現在店裏主打可以take away的individual treats(一人份的小蛋糕)和常規生日婚禮蛋糕。這類甜品一共又分為了3類:slice型蛋糕、生果撻(Tart)和閃電泡芙(Éclair),所有蛋糕加起來就有20多種選擇。

Patisserie Valerie為什麼會這麼受歡迎?點擊以下圖片看各款蛋糕的介紹!

+ 2

當然別以為這裏只售賣一人份的蛋糕,它們家的生日婚禮蛋糕一直都是宇宙美味般的存在。很多留學生過生日的時候都會來這裏買生日蛋糕,從6寸到20寸隨便讓你挑。比如Double chocolate dream gateau 、white and dark chocolate mousse 、mixed berry mousses等等。

別以為這裏只售賣一人份的蛋糕,它們家的生日婚禮蛋糕一直都是宇宙美味般的存在。(外灘提供)

講了這麼多,對於PV面臨的現狀,心中仍然有些難過。網上有不少人調侃,最好這個時刻可以來個中國土豪徹底把它買下。(如果能實現,大家都會敲鑼打鼓地慶祝吧,但想完之後還是得面對現實。)

其實不管在國內還是國外,老字號能一直經營下去就挺不容易的。即使「酒香不怕巷子深」,再強勁的「老炮(老店)」還是需要宣傳和創新,不然一個不小心很可能就在大家的視野中消失。你說它們的未來在哪裏?我想故宮就是很好的例子。不管這次最終結果怎麼樣,希望每個老字號都能撐住並愈做愈好。

【本文獲「外灘TheBund」授權轉載,微信公眾號:the-Bund】