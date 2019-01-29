【新年習俗】將長紹菜掛起原來有得解！大白菜家族中最甜是誰？

每到新年，總是看到不少人將長紹菜掛近窗旁，煞是令人費解。原來一切關乎意頭！ 紹菜也是大白菜家族的成員，津白、黃芽白、膠菜、旺菜、娃娃菜有何分別？

媽媽每逢過新年在窗邊掛上ㄧ棵長紹菜，心生好奇然後問她：「做乜掛棵菜喺窗口？」 她語重心長道來：「用來招財生旺，年頭好到年尾。紹菜兆菜取其意思好兆年，取諧音招財！紹菜．兆菜，年年掛上好時年。」

紹菜其實是大白菜，有說 「百菜不如白菜」，大白菜的營養價值極高，它耐儲存和耐寒，在通風的地方可保存兩星期。中國東北的冬天特別寒冷，可供食用的蔬菜很少，大白菜成了「奇葩」，在攝氐零下六度儲存它都難以變壞。

大白菜的營養價值高，它耐儲存和耐寒，在通風的地方可保存兩星期。（gettyimages）

守護過年老傳統的家庭，在農曆新年前買定一兩棵紹菜「壓年」，方便過年期間或初二年飯時用，更甚是等到元宵後才享用。通常這麼大棵的紹菜可以分開數次享用，掛起來吃一片摘一片，寓意「長食長有」。也有人認為，將大白菜掛起風乾，煮起來更易吸收湯汁，味道更佳，故此街市的檔販刻意吊起販賣。

魯迅在回憶散文集《朝花夕拾》中也提到了大白菜﹕「大概是物以稀為貴罷。北京的白菜運往浙江，便用紅頭繩繫住菜根，倒掛在水果店頭，尊為『膠菜』」。

農曆新年前將長紹菜掛起窗旁「壓年」，寓意「長食長有、招財生旺」。（尹嘉蔚攝）

原產中國北方的大白菜屬十字花科，白菜是龐大的家族子孫眾多，常聽見的紹菜、膠菜、黃芽白、津白、娃娃菜、旺菜、小白菜都屬白菜家族。「白菜」在河北天津盛產，標示為「津白」；潮州人稱「紹菜」；廣東人喚「黃芽白」；浙江省一帶稱「膠菜」，而帶好意頭的「旺菜」通用南北。

按圖了解一下白菜家族中各品種（津白、山東大白菜、日本大白菜、韓國大白菜、紫色旺菜）的分別：

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