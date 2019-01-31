【尖沙嘴酒店下午茶】FIOREVER主題精緻花花下午茶　必食馳名鬆餅

半島酒店有一份歷史氣派，從古至今的優雅，在這裡享用下午茶雖然較高價，如你懂得欣賞室內外的環境建築、餐桌佈置、鮮花點綴及最重要一環是欣賞大廚靈心巧手的廚藝。花錢也物有所值。 攝影：龔嘉盛

「偽貴婦之生活提案」來到半島酒店，這裡接近九十年歷史，酒店大堂茶座的半島下午茶，相信是香港地中西薈萃的文化代表之一。每每穿過大堂的走廊，客人們悠閒地享用下午茶，烘提子鬆餅的誘人香味，瞬間提振心情。2月1日開始，半島酒店與意大利高級珠寶品牌BVLGARI聯乘，推出「BVLGARI FIOREVER & THE PENINSULA」主題下午茶。FIORE在意大利文中譯為花朵，「FIOREVER」在英文中是為永恆。將兩個詞彙結合，成就了「FIOREVER」系列。

半島酒店與意大利高級珠寶品牌BVLGARI聯乘，推出「BVLGARI FIOREVER & THE PENINSULA」主題下午茶。

BVLGARI 的花押字（monogram）是八瓣花朵，Chef Andy Cheng是大堂茶座的舵手，他將八瓣花朵的元素解構並融入下午茶的各式鹹甜點中，造型不但精緻，味道相當好！同時也呼應新年，寓意將好運和幸福化為永恆。呷半島名茶或咖啡，細細品嚐精美亮眼的點心，頃刻間頓覺自己是名媛淑女。下午茶設為二人共享，值得花點錢帶你的至愛，細味當中的滋味。

半島酒店聯乘BVLGARI的主題下午茶，寓意將好運和幸福化為永恆，在新春期間享用，意頭相當好！

按圖率先遊走半島聯乘BVLGARI的下午茶「花園」：

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「BVLGARI FIOREVER & THE PENINSULA」特色下午茶



供應日期：2月1日至3月31日，每天2pm至6pm

價錢：$398/位；$718/兩位

地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂（大堂茶座）

查詢：2696 6772

後記：

品嚐下午茶之餘，與Chef Andy Cheng請教淺談。掌舵半島酒店大堂出品的Andy，在半島酒店經歷廿載，見證了「半島」的不少變遷。西廚出身，正因為愛吃、愛煮，Andy一直醉心於餐飲界，任職「半島」前，他已經投身廚界多年。每天朝8開工，下班時大約八、九點，十多小時的工作「密密食」，正餐三餐加宵夜，產品「出爐」後需要親自試味確保水準。好奇問起Andy下班後會拒絕入廚嗎？原來他仍是會在家中親自下廚，原因簡單：「太愛煮」。那份對煮食堅持多年的熱誠及魄力，不禁佩服。別以為愛吃之人必定會肥，Andy身型非常標準，高高瘦瘦的一位紳士，平日以打羽毛球來強健體魄。