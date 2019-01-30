【尖東酒店下午茶】二人同行$498又食又拎　$300禮物美肌兼補濕

一直保持溫暖生津的玫瑰洛神花茶掀開序幕，天然元素南瓜、紅石榴及薰衣草跳入精緻的鹹甜點心，然後貼心獲贈滋養煥膚的禮物，與密友享用美肌下午茶，愛美絕對是女人的天性。 攝影： 鄭子峰

「偽貴婦之生活提案」－最愛逛酒店與密友嘆下午茶，尖東帝苑酒店J's酒吧與天然護膚品牌APIVITA聯乘推出夢幻美肌下午茶，於2月1日至3月31日每天供應。一見摩天輪及旋轉木馬擺設，久違了的少女心即時爆發，緊接著有一大個銀盤子端來，放眼是粉色系的鹹甜點，各佔50/50，急不及待先取薰衣草色忌廉小蛋糕，一隻小小的蜜蜂伏在忌廉唧花上，煞是可愛。最貼心是一盅溫暖清甜的玫瑰洛神花茶，味道幽雅，玫瑰為放鬆精神的良藥，有緩和情緒及紓解抑鬱之效。洛神花有降血壓及利尿作用，也可幫助消化，但胃酸過多及生理期的女性少喝洛神花茶為佳，孕婦不宜飲用。

冬天需要大量補濕，特別是乾燥肌，臉部皮膚特別繃緊，此份下午茶夢幻之餘，還有美肌煥膚禮物免費獲贈，當中包括4款速效修護面膜。

按圖快快睇美肌下午茶有咩食：

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帝苑酒店 J's酒吧 x Apivita「夢幻美肌下午茶」



供應日期：2019年2月1日至3月31日，每天下午3pm至5:30pm。

價碼：$498／兩位（咖啡、法國Monbana 香濃熱朱古力、法國著名Dammann茶免費；或加$108配指定香檳一杯）

地址：尖沙咀麽地道69號帝苑酒店2樓

電話：27332088