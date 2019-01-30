【銅鑼灣甜品】日本班戟店推和牛、海鮮新品　誓將班戟變成主菜！

梳乎厘班戟熱潮前年在香港掀起，除了一堆日本過江龍，坊間也有愈來愈多小店及甜品店創作出自家版本的班戟。最初見到有班戟店登場，固然有新鮮感，然而見過一間又一間之後，你可能會想：「係咪又係嗰啲呀？」大概開始有點膩了吧？來來去去都是那種空氣感很重，蓬蓬的，搖起來會震騰騰的蛋香班戟，始終都需要有點新意，嘴刁的食客才不會悶。 攝影：鄧倩螢

來自日本的gram cafe & pancakes去年登陸香港，而在本周六（2月3日），它更正式在銅鑼灣插旗，開設香港旗艦店。有別於鬆軟的梳乎厘班戟，今次更推出了幾款獨家的班戟口味，鹹班戟原來比甜點更有驚喜，讓人很想Encore！記者訪問了將gram帶來香港的總代理林家樂（Andy），以及日本gram總廚龍田直樹先生，介紹這些被譽為「顛覆傳統班戟概念」的新款班戟。

新店不是商場舖，有落地玻璃設計，讓自然光透入，感覺光猛舒服，而一大件Premium Pancake咕𠱸更是打卡位之一。

為使這店更有自家風格，邀請了本地當紅插畫家咳神畫插畫，他創作的怪叔叔正在開心地食班戟。

我覺得班戟不應永遠只用鹹、甜區分，甚至不純粹只是以女性為對象，男士、家庭都可以食。我們會將班戟變成一個主食，並將這個文化發展成潮流，去帶動整個市場。 gram cafe & pancakes香港代理林家樂

新出的班戟不再讓甜品專美，個人最欣賞就是意大利黑松露醬虎蝦班戟，Andy坦言自己銳意去改變食班戟的潮流，希望食客不純粹視班戟為甜品。他說：「出面大部分班戟店都賣梳乎厘班戟，而我們不同，梳乎厘當然都會有，但我覺得班戟不應永遠只用鹹、甜區分，甚至不純粹只是以女性為對象，男士、家庭都可以食。我們會將班戟變成一個主食，並將這個文化發展成潮流，去帶動整個市場。」

gram以「總是伴隨著笑容的班戟」為經營理念，無論日本或香港都秉承住這個宗旨，希望帶給客人快樂。

他不諱言梳乎厘班戟的潮流總有一日會減退，因此寧願返璞歸真，又說：「gram一定有其魅力，才可以在日本開4、50間分店，既然別人可以將班戟變成主食文化，香港店為何不可？倒不如趁著梳乎厘班戟還盛行時，引入其他款式的班戟。」因此，Andy跟香港團隊創作出幾款目前香港限定的班戟，包括：意大利黑松露醬虎蝦班戟、日式和牛班戟、焦糖蜜桃朱古力慕絲班戟及Cool Premium等，全部都經過日本方面審批和監督，日後更有機會反過來把這些口味帶到日本，並且與不同品牌聯乘。而Andy認為自己經營這間店的理念很簡單，只要客人食得開心，一邊吃一邊感覺舒服就夠。

按下圖睇各種班戟與價錢。

意大利黑松露醬虎蝦班戟$138｜這款班戟不止是鹹食，更可當作正餐主菜。美式班戟口感較厚實，除了爽彈的越南虎蝦、新鮮土耳其無花果外，個人認為其日本本菇也相當滋味，讓人吃不停口，而芳香的黑松露醬更有畫龍點睛之效。

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講到心目中最理想的班戟，日本總廚龍田直樹直言：「高度很重要，而且三層高的班戟要叠得夠靚、夠圓，製作鬆餅的粉漿也是非常關鍵。」他指每次做班戟的時候，都會想著讓客人開心地品嘗這個班戟，為著客人的笑容去做。

總廚龍田直樹8年前開始做甜品師傅，再於3年前加入gram，菜單上每款菜式都經過他嚴謹監督。

為慶祝gram銅鑼灣旗艦店隆重開幕，2月3及4日不論到銅鑼灣或尖沙咀The ONE分店消費，每日首50張單皆可獲全單半價折扣。

gram cafe & pancakes

地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地下一號舖

電話：2362 8880

營業時間：星期一至日11:00-00:00（大年初一照常營業）