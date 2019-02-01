【髮菜蠔豉燜冬菇食譜】發財好市賀年菜！以形補形防脫髮添潤澤！

髮菜，含豐富蛋白質、碘、鐵、鈣等人體必需的礦物質和七種氨基酸，能預防缺鐵性貧血、甲狀腺腫大、冠心病、動脈硬化等，可加速傷口癒合，排毒降血壓。甚至有說能以形補形，有助頭髮生長，按中醫五色食物來說，黑色髮菜屬水，入腎。「腎主黑色，其華在髮。」意謂髮為腎之華（花朵），頭髮的健康、潤澤等也取決於腎臟的狀況。髮菜助黑髮生髮，亦非完全沒根據。