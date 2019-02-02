【上環美食】緣屋元祖蝦濃湯拉麵！限定櫻花蝦炸雞+芝士薯餅

繼一幻拉麵之後，日本再有元祖緣屋蝦湯拉麵來港開店，為粉絲們帶來7款拉麵款式，以及香港限定小食，拉麵迷又是時候出動。 資料圖片：官方圖片

北海道名店到港！日本第一間蝦湯拉麵

吃厭了坊間的豬骨湯拉麵嗎？不妨試一試蝦湯底，滿滿的鹹鮮絕對是另一滋味。

近日進駐上環的緣屋拉麵，正是日本第一間推出蝦濃湯拉麵的店舖！店子在1999年於北海道札幌開業，創辦人當時以小時候媽媽煮的蝦湯作靈感，首創蝦濃湯拉麵，於當年新橫濱拉麵博物館舉行的比賽中，打敗其餘344名參加者，勇奪第二名，自此令蝦濃湯拉麵成為北海道的名物。

湯底以由甜蝦頭熬製，濃而不膩。

7款拉麵款式 味噌叉燒最豐富

店舖熬製蝦湯底自然是下足料，但秘訣在於店員會先將蝦頭烤過，才拿來熬湯，故此味道份外濃郁。今次香港店就帶來總共7款拉麵款式，基本味噌、醬油、鹽味風味以外，還有特別的焦香醬油、火灸味噌，適合一眾重口味人仕。

按圖即睇拉麵款式及價錢！



味噌叉燒蝦濃湯拉麵$98日本最具人氣的拉麵款式，配上增量叉燒，食肉獸開動吧！

+ 3 + 2

香港限定小食 櫻花蝦炸雞

除了原汁原味的蝦湯拉麵外，小食款式同樣充滿蝦的元素，如櫻花蝦炸雞、炸赤蝦等，香口惹味，而且都是香港店獨有，飛日本也吃不到。

按圖即睇小食款式及價錢！



傳統拉麵店格局

店舖位於上環商廈樓上

緣屋

地址：上環干諾道中168-200號信德中心2樓228-230號舖

營業時間： 星期一至日11am-10pm

電話：2559 1166