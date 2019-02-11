【食物中毒】20歲男吃隔夜意粉身亡　處理失當惹禍正確方法有4個

一大班人吃飯開開心心之餘，每一次都會吃剩飯菜。正所謂食得唔好嘥，有時仍會吃前幾天吃剩的隔夜餸，但是即使是吃隔夜餸都務必要小心，近期新聞稱一名比利時20歲男人在進食放了5日的隔夜意粉後染上蠟樣芽孢桿菌而死亡。 如果不想下下都浪費食物，隔夜餸到底有何處理良方？

先再重溫案例，其實早已在2008年載於《美國臨床微生物學雜誌》(Journal of Clinical Microbiology)，只是近日有位美國執業醫生youtuber伯納德Dr. Bernard在影片中重新提起，令事件迅速引起關注，影片更有250萬的點擊率。



按圖看事件細節和原因：

這位男生化名為AJ，由於有學貸的負擔，AJ經常會逢星期日煮好一星期份量的意粉，吃的時候用微波爐翻叮，再加上預製的醬汁吃。(Youtube示意圖@Chubbyemu)

蠟樣芽孢桿菌(Bacillus cereus)，又稱仙人掌桿菌，有機會由食物中毒引致，染上後的症狀包括反胃、嘔吐以及腹痛。

潛伏期為8至16個小時。只要烹調方法錯誤，或者食物不當冷凍反覆解凍令細菌繁殖，便會令人產生不良症狀。當然這並非代表食隔夜餸並不安全，只要處理得適宜，吃隔夜餸並無問題，到底隔夜餸要如何理才恰當呢？

按圖看4個處理隔夜餸的​正確方法：

方法1：根據美國食品藥品監督管理局建議，如吃隔夜餸的話要嚴格遵守兩小時原則，只要食物放置在4°C 至 60°C超過2小時便應該棄置，千萬不要將飯菜不斷多次雪藏及翻熱，「雪完又煮，煮完又雪」。(Gettyimages)

而處理隔夜餸的最好方法當然是餐餐清啦，預準每人的食用份量，餸菜買回家後可分開數次煮，不要煮過量的食物，少食多滋味！

資料來源：Chubbyemu