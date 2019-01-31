【入廚貼士】煮冷凍或新鮮水餃　加2樣材料滑嫩不破皮不粘黏

掌握水的溫度，甚至煮冷凍水餃時加2樣常見材料，隨時令冷凍水餃比現包水餃更好吃！ 攝影：尹嘉蔚

煮水餃不難，是但丟入水中hea煮，誰都曉得！然而，煮又靚又好吃的水餃有小撇步，不軟爛、不破皮、不粘黏。首先，滾水還是冷水煮水餃？先了解自己煮現包水餃還是冷凍水餃！



按圖看解說「滾水」還是「冷水」煮水餃的疑雲：

煮水餃要加鍋蓋嗎？不需！否則水餃皮在高溫下更易被「燜」爛。上圖了解用滾水還是用冷水開始煮水餃後，記者做了一個測試，設定用冷水開始煮冷凍水餃，保持用大火，看看煮多久水餃會破皮？大概煮了15分鐘，水餃終於「捱唔住」被滾爛。不過，神奇的事將要發生！記者加了2樣廚房常見的食材，同樣設定用冷水開始煮冷凍水餃，保持用大火，煮了15分鐘，水餃皮仍然不破，水餃之間互不粘黏。

兩隻冷凍水餃同樣用冷水開始煮，保持用大火煮了15分鐘，（下）爛掉；（上）加了2樣材料煮，水餃皮不破不黏！可應用在現包及冷凍水餃上，秘訣是甚麼？

按圖有測試過程，快了解哪2樣材料如此猛保護水餃（現包及冷凍水餃）不破皮、不粘黏及其原因：

+ 8 + 7 + 6

用了以上方法，便不用守在爐邊滾動水餃，或者「點水法」加3碗凍水入滾水煮水餃如此麻煩。此外，很多人認為水餃浮起等於熟，其實不然。水餃鼓起才叫熟！因為肉類煮熟後會產生水蒸氣，水蒸氣令水餃膨脹起來，因此肚皮鼓起的水餃才是真正熟透。