【豬年愛情塔羅】單身狗有冇拖拍？ 揀最想吃的雜餅分析脫單契機

新春與情人節皆將至，我們請來塔羅達人Alayana為仍是單身的你，送上這個非常特別的餅乾占卜，每款餅乾皆有其相應的年度愛情塔羅牌（2019 Love Card），給你今年的愛情運上作出指引。

請先想著此問題「新年我的愛情運如何？」然後憑直覺從這8款餅乾中選一塊你現在最想吃的，才再看解讀。（不要偷步看牌喔！）

新年收到紅色罐什餅，打開一看，你會先吃哪一款？預示你豬年2019脫單機會，還有增強愛情運貼士。

現在可按圖找找你選的那款餅乾，與其相應的2019愛情塔羅牌：

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新年收到紅罐什餅，單身者若然想「脫單、脫毒」的話，不妨藉此機會測試一下豬年的愛情運勢及增強「好桃花」的貼士。

塔羅師Alayana（相片受訪者提供） 塔羅師Alayana個人簡介： Alayana，專業塔羅師，愛地球，愛生命，茹素十多年，最討厭神棍，亦從不信命，誓要做一個破迷信的身心靈工作者，助人創造未來。近年合作單位包括：蕭邦錶 Chopard, Christian Dior, Green Monday，Hong Kong Dog Rescue，Pink Dot HK一點粉紅等知名活動。

網民開Talk改圖改歌 什餅吃無止境又愛又恨

說到新年賀禮，總離不開金莎朱古力、藍罐曲奇及紅罐什餅，每逢過年，超市內3幅「特色牆」對陣實在蔚為奇觀。網民在論壇開討論，表示最怕收到紅罐什餅，但惹來的反應則好壞參半，有人恐懼：「唔想食、驚到騰騰震」；有人心動：「唔食囉囉攣、無什餅有啲掛念」；有人視它為「軍糧／神的大能、食極唔完好抵食」。什餅一大罐足足有176塊（44塊x4包，47.3安士），拜年傾偈、毒男睇波、宅女煲劇、失戀排遣均吃無止境。記者與同事分享什餅，反應也是兩極，有人「笑住拎」；有人「唔食呀」！網民則惡搞改圖作歌詞，非常惹笑！

或者什餅曾經伴你左右，走過拜年、睇波、煲劇、失戀、開OT的無數日子，然而大家對它的反應卻是又愛又恨。(尹嘉蔚攝)

按圖有網民對什餅的正負留言及趣怪改圖：

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【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物 （活動結束日期：2019年2月22日 ）。