【情人節晚餐】推介4間星級酒店　包食宿送自助早餐2人$1699最抵!

情人節一年一次，情侶們或者大破慳囊慶祝，又或者平日已是小資送追求「少少地」講生活享受及品味。 去星級酒店享受甜蜜的二人世界與燭光晚餐，甚至同時享用酒店送來的住宿優惠，好讓濃情蜜意再升溫。 搜羅香港地4間星級酒店的情人節晚餐$1,500內兩位用，我們格過價比其他酒店實惠。

悦品酒店 四道菜晚宴兩位用$788 連住宿$1,314

兩情相「悦」浪漫情人節，當中包括於雍容典雅的COZi Lounge享用四道菜情人節晚宴及以8折優惠享用今年正式啟用的Lafayette Spa體驗舒緩身心的情侶水療。COZi Lounge 的情人節四道菜晚宴，包括頭盤的三文魚三重奏（肉質肥美滑嫩的大西洋野生煙三文魚、自製白酒三文魚及醃製48小時的醃刁草三文魚配刁草芥末汁），隨後有法式雞肉清湯。主菜包括烤大蝦伴美國西冷牛肉配燉杏鮑菇及焗忌廉薯，或可選擇炭燒比目魚柳伴珍寶帶子配燉杏鮑菇及焗忌廉薯。甜品拼盤包括了彩虹鮮果塔、杞子桂花糕、歌劇院蛋糕及紫羅蘭朱古力蛋糕。情人節當晚每位享用晚餐的客人獲贈有汽葡萄酒一杯。

另外，情人節住宿計劃$1,314起，首3名成功預訂的客人可享免費升級至尊貴優悦套房。情人節套房住宿計劃包括：一晚豪華優悦客房住宿，COZi Lounge 情人節四道菜晚宴，8折Lafayette Spa水療優惠，免費延遲退房時間至下午4時（視乎酒店供應情況而定）。

兩情相「悦」浪漫情人節，當中包括於雍容典雅的COZi Lounge享用四道菜情人節晚宴。（悦品酒店供相）

按圖有情人節晚餐菜式參考及情人節住宿優惠：

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COZi Lounge

供應日期：2019年2月14日

時間：6:30pm-10pm

價錢：$788/兩位*另設加一服務費。於2月13日或之前預訂可享8折優惠。

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下高層

查詢：3891 1938

海匯酒店 空中餐廳及酒吧自助晚餐 最平兩位用$688起

可欣賞維港美景的Cruise空中餐廳及酒吧是浪漫的用餐地點，情人節當晚的「一生一世」五道菜晚餐，包括LouisRoderer玫瑰香檳一支，菜式包括自選前菜日本刺身拼盤或法國即開生蠔。主菜三選一，分別是地中海石斑魚柳配野菌及紅酒黑松露汁、燒牛柳及香煎鵝肝配松露薯茸和燒法國春雞，還有濃郁的海鮮湯、甜蜜蜜暖朱古力布丁伴雪糕。至於Cruise的戶外空中酒吧，當晚推出「BeMyValentine」香檳及雞尾酒套餐，同樣包括玫瑰香檳一支、情人節特製雞尾酒兩杯、特色伴酒小吃一份及火紅玫瑰一支。同時，The Farmhouse咖啡廳情人節自助晚餐，包括龍蝦、蟹、青口、大蝦和翡翠螺等，加即切刺身和多款壽司。即煮美食區特別供應烤心形牛肉、香煎鵝肝及多款情人節甜點。

海匯酒店空中餐廳「一生一世」情人節晚餐，主菜分別是地中海石斑魚柳配野菌及紅酒黑松露汁、燒牛柳及香煎鵝肝配松露薯茸和燒法國春雞（三選一）。

按圖有情人節晚餐菜式參考：

Cruise空中餐廳

供應日期：2019年2月14日

時間：6pm-11pm

價錢：$1,314/兩位*另設加一服務費。

地址：北角北角邨里1號香港海匯酒店二十三樓（西翼）

查詢：3896 9898



Cruise空中酒吧

供應日期：2019年2月14日

時間：6:30pm-1am

價錢：$688/兩位*另設加一服務費。

地址：北角北角邨里1號香港海匯酒店二十三樓（西翼）

查詢：3896 9898



The Farmhouse

供應日期：2019年2月14日

時間：6:30pm-10:30pm

價錢：成人每位$598、小童每位$448。*另設加一服務費。

地址︰北角北角邨里1號海匯酒店二樓

查詢：3896 9896

英皇駿景酒店晚餐連住宿$1,699起 包自助早餐免費延長退房

Monkey Café的情人節燭光晚餐，四道精緻佳餚包括龍蝦芒果沙律、香烤牛肩扒伴鵝肝等，每位客人可獲贈有汽白酒一杯。

按圖有情人節晚餐菜式參考及情人節住宿優惠：

Monkey Café



供應日期：2019年2月13至14日

時間：7pm-11pm

價錢：$988/2位*另設加一服務費。

地址︰灣仔皇后大道東373號英皇駿景酒店地下

查詢：2961 3340

數碼港艾美酒店 海鱸魚入口即融 但馬和牛油花細密

Prompt餐廳六道菜情人節晚餐，開胃菜包括：法國凡圖山羊奶芝士球，質地軟綿的羊奶芝士，散發啖啖濃郁芝士獨有的香味。隨後是口感清爽的法國布列塔尼海灣生蠔，配矜貴魚子醬和少許檸檬青瓜泡沫及帶有辛辣酥脆的脆片。另外，法式醃製油甘魚和法國鴨肝醬伴西梅果凍、脆藜麥及黑草莓汁亦不可錯過。此外，Bar Umami日本餐廳隱蔽的日本花園及舒適的空間，可享受寧靜的夜晚慶祝情人節。5道情人節菜單，最大的賣點便是燒半生熟澳洲但馬和牛，肉質口感細嫩。

Prompt︳主菜有2款選擇：香煎智利海鱸魚或烤法國乳鴿。智利鱸魚的高脂肪含量使其在烹飪過程中能保持濕潤，肉質鮮滑柔軟，入口即融。（數碼港艾美酒店供相）

按圖有情人節晚餐菜式參考及情人節住宿優惠：

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Prompt

供應日期：2019年2月14日

時間：6:30pm-10pm

價錢：$1,488/兩位（連 2 杯有汽葡萄酒）*另設加一服務費。

地址：薄扶林數碼港道100號數碼港艾美酒店4樓

查詢：29807417



Bar Umami

供應日期：2019年2月14日

時間：6pm-10pm

價錢：HK $1,288/兩位（連 1 壺蒼天伝清酒）*另設加一服務費。

地址：薄扶林數碼港道100號數碼港艾美酒店大堂

查詢：29807406