【情人節晚餐】二人$1500以內靚景美食之選！最平五道菜兩位$488

情人節緊接農曆新年，2月14日是大年初十，要求十全十美的人，或者選擇該去哪裡與Honey撐枱腳也大感頭痛。 $1000兩位Budget有少少緊，放寬少少$1500兩位，也可享四至六道菜，兼有靚環境又在名牌地段。 女士們不論是否單身也可約閨蜜過情人節，享受浪漫夢幻的Afternoon Tea大爆私密情話。

OVOCAFE甜蜜素食套餐 清新輕盈的綠色滋味

「綠色滋味」所指是素食餐，平日大魚大肉，情人節來些特別體驗，而且西式素食傾向多蔬菜；多清新選擇，與傳統齋館的概念大相逕庭。灣仔的OVO Café有浪漫的花卉佈置，格局宛如小花園，柔和的燈光，符合浪漫溫馨的條件。OVO每年會推出情人節套餐，雖沒有驚心動魄的名稱，不過食物質素一直可保持水準，而且素食套餐坊間不多選擇，值得嚐嚐。套餐包括素三文魚他他、牛油果醬、番茄蓉配檸檬欖油汁、南瓜湯。主菜二選一包括：心形牛扒、薯茸及雜菜配素燒汁或番茄汁雜菜天使麵配炸素雞粒。甜品同樣二選一包括：士多啤梨雜果撻配青檸雪葩或啤梨燉杞子紅棗桂圓。需提前2日前預訂。

主菜之一可選心形牛扒、薯茸及雜菜配素燒汁。驟眼猶如真牛扒，深入看清是素食做的。（OVO Cafe FB）

按圖有OVO Cafe情人節晚餐菜式參考及餐廳環境氣氛：

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OVOCAFE

供應日期：2月14日（晚巿供應）

供應時間：6pm-9:30pm

價錢：$488/兩位，*另收加一服務費。

地址：灣仔灣仔道1號地下（灣仔舊街市內）

查詢：2527 6011

Madam S'ate法式浪漫之選 矜貴地段貼地價錢

圓方名店比餐廳多，而且該地段昂貴，似乎已令「平民」望而生畏。有時行經圓方內的餐廳，環境佈局雅致，露天區有不少酒吧供大家happy hour，更讓人舒舒服服的是不會人逼人，無止境地等位。「餐廳貴呀嘛！」倒是未必。與中環、尖沙嘴或沙田的大型商場不相伯仲。找到Madam S'ate此間法式餐廳，三道菜情人節套餐，每位不用$500！清新開胃前菜包括白玉米湯配墨西哥玉米片、澳洲雞卷配牛油果慕斯，羽衣甘藍，腰果沙律及酸橘汁醃魚。

圓方Madam S’ate法式餐廳環境佈局雅致。（Madam S’ate供相）

按圖有Madam S’ate情人節晚餐菜式參考：

Madam S’ate

供應日期：2月14日（晚巿供應）

營業時間：8am-12am

價錢：$388/每位，*另收加一服務費。

地址：尖沙咀柯士甸道西1號圓方3樓平台R009號舖

查詢：2537 7555

Fishsteria五道菜套餐$488兩位用 包生蠔紅蝦覆盆子雪糕

Fishsteria情人節晚市五道菜套餐，以新鮮生蠔揭開序幕，緊接是薄切八爪魚配Taggiasca橄欖、番茄及柚子，以及自家製紅蝦意粉配絲翠奇亞芝士。主菜方面則有香脆炸魚薯條配幼薯條及他他醬，而新鮮青口則灑上切粒番茄、香蒜、白酒及烤麵包粒，層次豐富。甜品是覆盆子朱古力蛋糕配以自家製覆盆子雪糕，劃上甜蜜句號。

Fishsteria情人節套餐主菜之一自家製紅蝦意粉配絲翠奇亞芝士。（Fishsteria供相）

按圖有Fishsteria Waterside情人節晚餐菜式參考及餐廳環境氣氛：

Fishsteria Waterside

供應日期：2月14日（晚巿供應）

營業時間：4pm-12am（星期一至五）；11am-12am（星期六至日）

價錢：$488/兩位，*另收加一服務費。

地址：灣仔皇后大道東111號地下及一樓

查詢：2343 8111

Vivienne Westwood Café美食聯乘時尚 首推情人節套餐

上年開幕的Vivienne Westwood Café，吸引不少年輕男女打卡，雖然用餐區不算寬敞，但食物質素不錯，特別是蛋糕有多款選擇。至於情人節，新推情人節套餐，前菜有輕煎吞拿魚橘子汁沙律及英倫周打蜆肉湯，主菜可選龍蝦尾米多伴燒蔬菜或焗松子仁魚柳伴香煎帶子千層酥配香橙欖汁，最後以白朱古力意大利奶凍配士多啤梨或心形藍莓慕斯蛋糕作結。隨套餐加$40可享用2杯情人節特飲（Cupid and Psyche）。

放眼情人節套餐色彩繽紛亮麗，餐具及環境必有聞名於世的星球標誌。（Vivienne Westwood Café供相）

Vivienne Westwood Café

供應日期：2月13日至2月14日

供應時間：6:30pm-8:30pm（只供訂位入座）

價錢：$1,314/兩位用，*另收加一服務費。

地址：銅鑼灣百德新街27-47 Fashion Walk 9-10號舖

查詢：2799 5011

CÉ LA VI情人節六道菜套餐 醉人維港景致相伴

假如行經蘭桂坊，加州大厦有好多靚餐廳，有些可飽覽醉人的維港景致，其中一間是CÉ LA VI，情人節套餐，頭盤由油甘魚刺身配魚子醬及酸汁掀開序幕， 隨後可享用本地菇菌炮製的蘑菇清湯及龍蝦叻沙，叻沙以鮮甜無比的龍蝦配搭肉嫩多汁的大蝦，惹味香辣。此外，肉味香濃的烤和牛配紅酒麵豉與椰菜花蓉襯有煙燻氣息的紅麵豉醬和砵酒汁，令菜式更具層次。甜品是士多啤梨千層酥配香莓雪糕，充滿夢幻。

CÉ LA VI情人節美饌六道菜套餐。（CÉ LA VI供相）

按圖有CÉ LA VI情人節晚餐菜式參考及餐廳環境氣氛：

CÉ LA VI

供應日期：2月14日至17日（晚巿供應）

營業時間：12pm-10:30pm

價錢：$1,488/兩位用，*另收加一服務費。

地址：中環蘭桂坊德己立街30至32號加州大廈25樓

查詢：3700 2300

~~同場加映~~

Vive Cake Boutique唯美甜點 夢幻下午茶之旅

情人節推出期間限定的唯美甜點及夢幻下午茶，除了約會情人，不妨相約三五閨蜜嘆下午茶，享受私密的午後時光。鹹點選擇有水牛芝士番茄烤多士、煙火腿芝士酥皮盒；甜點則有雙重朱古力迷你杯子蛋糕、紅桑子芝士蛋糕、紅桑子馬卡龍、士多啤梨慕絲蛋糕、玫瑰曲奇及提子英式鬆餅配德文郡忌廉果醬，伴茶點奉上精品咖啡或茶飲。

Vive Cake Boutique「夢幻下午茶之旅」，女士們大可約閨蜜渡情人節，享受私密的午後時光。（Vive Cake Boutique供相）

按圖藉天馬行空的情人節甜點 與您 分享愛的訊息：

Vive Cake Boutique

供應日期：1月28日起至2月28日（晚巿供應）

營業時間：10am-8pm

價錢：下午茶$218/位，二人同行$378，*另收加一服務費。

地址：中環皇后大道中80號H Queen's 1樓3號舖

查詢：9602 2869