【銅鑼灣火鍋】首間一人蒸氣鍋！食齊龍蝦鮑魚再加魚湯打邊爐

打邊爐一人一鍋已是常態，近年冒起的蒸氣鍋也趕上潮流。最近銅鑼灣就開設了全港首間一人蒸氣鍋專門店，店主更是香港仔的海鮮批發商，海產都特別新鮮。 攝影：曾兆璋

香港仔直送 10款生猛海鮮

就如平常一人鍋一樣，店內的食物多以套餐為主，晚市設三個海鮮套餐，根據海鮮配搭而又有不同價錢，最豐富的就有齊龍蝦、肉蟹、鮑魚、扇貝、蟶子等10款選擇，款款飽滿鮮甜。

值得一提的是，其中一位店主是香港仔的海鮮批發商，店內海鮮都是他親自挑選的揀手貨，由香港仔直送，並放在水缸內展示，狀甚生猛。店方在接到客人柯打後，才撈起海鮮備用，確保新鮮。

按圖睇火鍋及海鮮價錢！

店主之一是香港仔的海鮮批發商，因此海產都特別新鮮。

+ 4 + 3 + 2

配粥底或自家魚湯

吃過海鮮後，當然也不能浪費蒸海鮮的肉汁。客人可選南瓜芋頭粥底作結，或是加添魚湯繼續打邊爐。魚湯是店舖自家製，每日以40-60 斤海魚熬製，色澤奶白，鮮甜濃厚。而所有套餐都會連帶蔬菜、丸類、麵類、自選兩款肉類，雖說是一人餐，但實際分量不少，足夠兩位女士分享。不夠喉的話，也可點不在套餐內的韓國蠔（$28/隻）、象拔蚌（$138/隻）。

按圖睇附送配料及湯底！

魚湯以大量新鮮海魚熬製，設原味、麻辣、鮮茄等口味。

+ 6 + 5 + 4

午市海鮮蒸鍋套餐/特價$118(帶子、蝦、鮮魚片、白蜆、大蜆、蟹半隻、特選蔬菜、一款肉）

船渦 Boat Boat Steam

地址：銅鑼灣謝斐道 500 號維安商業大廈3樓

電話：2885 0268

營業時間：12nn-3pm、5:30pm-11:30pm

備註：晚市最低消費$200/位

午市$118套餐 有蟹有帶子

除既定三款套餐外，午市也設更輕盈的超值餐，包括帶子、蝦、鮮魚片、白蜆、大蜆5款海鮮、半隻蟹/鮑魚/元貝/蟶子皇（四選一）、一款肉、蔬菜。另有魚湯湯麵，價錢由$42起。此外，客人入座後都可掃描專屬的QR code，即可在網上自助點餐。