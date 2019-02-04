【賀年食譜】番薯煎餅外型似金磚香甜軟糯　簡單健康新年小食

新年除了年糕、馬蹄糕及蘿蔔糕之外，這個香口的番薯煎餅也是不錯的選擇。 攝錄、攝影：李賢華、高啓光 剪接：高啓光

邊做番薯煎餅，同事邊說跟南瓜煎餅很相似。對的！他們的材料、技術及過程基本上一樣，只不過番薯代替南瓜罷了。完成後的番薯煎餅件件似金磚，富貴堂皇，顏色喜慶，更重要是番薯有很高的食用纖維，而且烘煎的時候沒有用上太多食油，比賀年煎糕健康多了。

番薯煎餅是高纖的健康小食。

用番薯蓉拌勻糯米粉及糖，糯米粉分量愈多，質感愈黏。糖的分量可以按個人口味調整，番薯建議大家用橙色或醣心黃的番薯，當然紫番薯也可以，今次用了印尼產的番薯，味道不夠香甜，有些可惜。

番薯煎餅食譜

健康小貼士：

番薯是低熱量、低脂又飽腹的食物，含有均衡的營養，如維他命A、B、C，纖維及鉀、鐵等多種礦物質，其中高纖維對腸道蠕動有良好的刺激作用，促進排泄。

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食譜 番薯煎餅（煎） 材料 番薯400克、糖50克、糯米粉120克、水25毫升、油1茶匙、芝麻適量 做法 1.番薯用大火蒸熟約20分鐘，然後壓成蓉。 2.加入糖拌勻，再加入糯米粉、水及油搓勻成麵糰。 3.將麵糰製成小四方體並蘸滿芝麻。 4.熱鍋掃上油，逐一放入煎餅，用慢火煎熟完成。

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