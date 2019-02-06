【食物解碼】為何深夜總是餓？呢兩種賀爾蒙就係致肥原兇……

吃太多、動太少會使人發胖，這對許多人來說可能是個常識，但「睡不飽會瘦不了」的概念卻往往被忽略，分享給大家一則年終工作忙碌之餘的另一則壞消息，犧牲睡眠的同時，其實也在犧牲「身材」喔！過去的回顧性研究也一致認為：睡眠不足是肥胖的重要危險因子。 文：張越評

缺乏睡眠時飢餓素（Ghrelin）的釋放會增加，刺激大腦發出「我要吃碳水化合物」的訊號，漫漫長夜總是讓你感到越來越餓。飢餓素主要由胃部細胞分泌，當胃部空虛的時候就會分泌，它會跑到下視丘使你產生飢餓感，也會促使胃酸分泌與胃腸道蠕動，以讓身體預備好食物的進入，同時也可促進腦下垂體釋放生長激素，強力刺激食慾。

缺乏睡眠時飢餓素（Ghrelin）的釋放會增加，刺激大腦發出「我要吃碳水化合物」的訊號，漫漫長夜總是讓你感到越來越餓（Gettyimages）

2005年一項針對美國第一次營養大調查的研究發現，原來每天睡眠少於7小時的人，肥胖機率會大增！因為飢餓素會在連續2日缺乏睡眠後提高28%，使得受試者食慾與飢餓感顯著上升，同時熬夜後特別想吃富含碳水化合物的食物。

根據法國里昂「歐洲肥胖會議」（European Congress on Obesity）發表的研究報告指出，若將此換算成增加的熱量比例，睡眠不足者每天會多吃350－500卡路里的熱量，如此類推，一星期就會多吸收3500卡路里， 足以讓體重上升0.5公斤。

睡眠時數減少時，抑制食慾的荷爾蒙「瘦體素」（Leptin）會降低。每晚只睡5小時者，其血液中含有的瘦體素更較睡8小時者低約15.5%；相反，促進食慾的飢餓素則增加，每晚睡5小時者，其血液中含有的飢餓素較睡8小時者高14.9%。簡單來說，睡眠時數較少，體內兩種控制食慾的荷爾蒙變化皆會使人胃口大增，因而有可能會造成肥胖。

因此，想減重的朋友除了要注意飲食的攝取、適量運動之外，就算忙碌，也別忘了要有足夠的睡眠，免得身材可能就在不知不覺中被賀爾蒙奪走了。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：別忙到太晚睡 否則賀爾蒙會逼你吃宵夜】