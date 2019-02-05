【賀年食譜】素鬆生菜包惹味齋菜　包羅萬有包生財喜迎生氣

生菜包；生財包。意頭極好！新一年普羅大眾，各行各業也祈望人財兩旺。 攝錄、攝影：李賢華、高啓光 剪接：高啓光

大家普遍認為生菜包是泰式、越式菜，其實廣州芳村也出產生菜包，他們甚至有個生菜會，生菜會吃生菜為了迎生氣，市民會買嫩綠的生菜回家。後來，生菜會與觀音信仰聯繫一起，每年農曆正月廿六日是觀音開庫日，人們去觀音廟參拜求財求子，吃生菜包是不可缺少的活動，祈求「生財」人財兩旺。

素鬆生菜包是非常容易的齋菜，喜歡甚麼餡便放上甚麼，生菜諧音「生財」寓意財源廣進。

製作生菜包非常簡單，餡料可以自由選配，可用炒料；可用鮮蔬放上翠綠的生菜便成，羅馬生菜、玻璃生菜也好，只要新鮮便可以。今次想惹味少少，用了辣豆瓣醬及甜麵豉醬炒餡料，餡料切細細粒，口感更細緻。至於清洗生菜後，可用少許白醋調開一盤凍滾水浸生菜1至2分鐘，令菜味更鮮甜及翠綠。

素鬆生菜包食譜

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食譜 素鬆生菜包（炒） 材料 生菜8-10片、甘筍1/2條、鮮冬菇2隻、蘆筍數條、豆乾2件、沙葛1/2個、薑適量、水100毫升、甜麵醬1湯匙、辣豆瓣醬1湯匙、糖1茶匙、鹽1/4茶匙、胡椒粉少許、粟粉水適量、麻油2茶匙、松子仁適量 做法 1.將薑、甘筍、蘆筍洗乾淨，鮮冬菇沖洗一下，沙葛去皮，將全部材料切粒。 2.熱鍋下油爆香薑粒，加入甘筍及鮮冬菇炒香，再加入豆乾、蘆筍及沙葛炒勻。 3.加水、甜面醬、辣豆瓣醬、糖、鹽及胡椒粉拌勻，用中大火炒。 4.加入適量粟粉水收汁，加麻油及松子仁拌勻，放上已清洗的生菜完成。

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