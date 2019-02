【美顏湯水食譜】花膠燉竹絲雞湯滋陰養顏　浸發花膠一啲都唔難！

農曆新年快到,想趁住團年喝點不一樣的湯水,決定試著燉湯。雖然今個新年天氣似乎回暖,但還是十分乾燥,想滋潤點,容光煥發去拜年的話,一於來碗花膠燉竹絲雞湯。 攝影:鄧穎琪

花膠——說穿了就是魚肚,即曬乾的魚鰾,一般只有體形較大的深海魚魚鰾才夠厚,足以曬成花膠。聽到花膠,許多女士都雙眼發光,想著那膠質和骨膠原,自然想大吃特吃。然而講到要自己動手浸煮花膠,卻讓許多人惆悵不已。坊間有許多浸花膠的「秘技」,各師各法,今次採用的是最入門級的一種,將花膠浸過夜,已明顯見到它發大及變得軟身,之後再以薑、葱氽水,待它回溫就可以開始進入下一步驟。

花膠與竹絲雞這個組合,煲又得、燉又得,但燉湯卻更能保留食材真味,當然所需時間可能相差幾倍。

今次以燉湯取代煲湯,最大的不同當然是前者要隔水,所花時間也較久,卻可保留湯料原汁原味和精華。曾訪問過燉湯專門店「湯譜」的店主Eric,他如此闡釋兩者的分別:「燉湯,你擺幾多水、幾多材料落去,原盅出返嚟,點解要強調原盅呢?因為What goes in, comes out exactly!你擺乜入去就有乜,但煲湯就唔係,好多嘢都揮發晒,啲水可能係成5倍縮到1倍。另外有樣好大分別,一個濁一個清,燉湯永遠都係清,因為燉嗰時啲嘢冇郁動,純粹用熱氣整到成個湯熟。」

花膠燉竹絲雞湯食譜

整個湯有滋陰養顏,養血補腎的功效,適合體虛,面色萎黃,易感疲倦,皮膚乾燥的人。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議:

