【美顏湯水食譜】花膠燉竹絲雞湯滋陰養顏　浸發花膠一啲都唔難！

飲食
撰文：
最後更新日期：

農曆新年快到，想趁住團年喝點不一樣的湯水，決定試著燉湯。雖然今個新年天氣似乎回暖，但還是十分乾燥，想滋潤點，容光煥發去拜年的話，一於來碗花膠燉竹絲雞湯。

攝影：鄧穎琪

花膠——說穿了就是魚肚，即曬乾的魚鰾，一般只有體形較大的深海魚魚鰾才夠厚，足以曬成花膠。聽到花膠，許多女士都雙眼發光，想著那膠質和骨膠原，自然想大吃特吃。然而講到要自己動手浸煮花膠，卻讓許多人惆悵不已。坊間有許多浸花膠的「秘技」，各師各法，今次採用的是最入門級的一種，將花膠浸過夜，已明顯見到它發大及變得軟身，之後再以薑、葱氽水，待它回溫就可以開始進入下一步驟。

花膠與竹絲雞這個組合，煲又得、燉又得，但燉湯卻更能保留食材真味，當然所需時間可能相差幾倍。

今次以燉湯取代煲湯，最大的不同當然是前者要隔水，所花時間也較久，卻可保留湯料原汁原味和精華。曾訪問過燉湯專門店「湯譜」的店主Eric，他如此闡釋兩者的分別：「燉湯，你擺幾多水、幾多材料落去，原盅出返嚟，點解要強調原盅呢？因為What goes in, comes out exactly！你擺乜入去就有乜，但煲湯就唔係，好多嘢都揮發晒，啲水可能係成5倍縮到1倍。另外有樣好大分別，一個濁一個清，燉湯永遠都係清，因為燉嗰時啲嘢冇郁動，純粹用熱氣整到成個湯熟。

花膠燉竹絲雞湯食譜

整個湯有滋陰養顏，養血補腎的功效，適合體虛，面色萎黃，易感疲倦，皮膚乾燥的人。
註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

+3
+2

相關湯水食譜：

【健康湯水食譜】紅棗椰子雞湯　養血補氣適合女士產後調理

紅棗椰子雞湯食譜

【粟米魚肚羹食譜】罐頭湯加料昇華　護膚抗氧化女士最啱

粟米魚肚羹食譜

【秋冬湯水食譜】番茄豆腐雞湯　轉季補水增強免疫力
【健康湯水食譜】雪耳響螺湯滋潤養生美容　美肌保濕減少乾紋
【冬菇燜花膠食譜】滋潤養顏　浸煮燜簡易步驟煮出大廚風範
【辦年貨】揀花膠非愈大愈好　滋補要知4要訣
【辦年貨】三大最抵食花膠　冰島鱈魚鰾潔淨無腥
食譜 花膠燉竹絲雞湯（燉）
材料 花膠4塊、竹絲雞半隻、石斛8粒、蜜棗3粒、酒1茶匙、鹽適量、薑數片、葱少許、滾水5碗
做法 1. 花膠以凍水浸發過夜，其間可放在雪櫃內。
2. 用薑、葱將花膠氽水10分鐘，蓋上蓋子，待花膠回復至室溫。
3. 竹絲雞斬件，除去內臟及洗淨備用。
4. 再煲滾一鍋熱水，將竹絲雞氽水。
5. 將竹絲雞、石斛、蜜棗及酒等加進燉盅，再倒入滾水至7成滿，蓋上蓋子，以慢火隔水燉3小時。
6. 加入花膠後再慢火燉1小時，加鹽調味，即成。
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。