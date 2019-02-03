【美顏湯水食譜】花膠燉竹絲雞湯滋陰養顏　浸發花膠一啲都唔難！

農曆新年快到，想趁住團年喝點不一樣的湯水，決定試著燉湯。雖然今個新年天氣似乎回暖，但還是十分乾燥，想滋潤點，容光煥發去拜年的話，一於來碗花膠燉竹絲雞湯。 攝影：鄧穎琪

花膠——說穿了就是魚肚，即曬乾的魚鰾，一般只有體形較大的深海魚魚鰾才夠厚，足以曬成花膠。聽到花膠，許多女士都雙眼發光，想著那膠質和骨膠原，自然想大吃特吃。然而講到要自己動手浸煮花膠，卻讓許多人惆悵不已。坊間有許多浸花膠的「秘技」，各師各法，今次採用的是最入門級的一種，將花膠浸過夜，已明顯見到它發大及變得軟身，之後再以薑、葱氽水，待它回溫就可以開始進入下一步驟。

花膠與竹絲雞這個組合，煲又得、燉又得，但燉湯卻更能保留食材真味，當然所需時間可能相差幾倍。

今次以燉湯取代煲湯，最大的不同當然是前者要隔水，所花時間也較久，卻可保留湯料原汁原味和精華。曾訪問過燉湯專門店「湯譜」的店主Eric，他如此闡釋兩者的分別：「燉湯，你擺幾多水、幾多材料落去，原盅出返嚟，點解要強調原盅呢？因為What goes in, comes out exactly！你擺乜入去就有乜，但煲湯就唔係，好多嘢都揮發晒，啲水可能係成5倍縮到1倍。另外有樣好大分別，一個濁一個清，燉湯永遠都係清，因為燉嗰時啲嘢冇郁動，純粹用熱氣整到成個湯熟。」

花膠燉竹絲雞湯食譜

整個湯有滋陰養顏，養血補腎的功效，適合體虛，面色萎黃，易感疲倦，皮膚乾燥的人。 註冊中醫師邱穎琳

按圖了解此湯的食材療效及食用建議：

+ 3 + 2

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