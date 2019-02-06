【豬食譜】肉餅、排骨、豬扒…10個簡易豬肉料理　自煮過肥年！　

噗～豬年到了！祝大家「豬」籠入水、「豬」事順利、「豬」光寶氣、「豬」年行大運！趁住豬年，不知道大家會否想應一應節，煮幾味豬的菜式？其實豬料理變化多端，最簡單的肉碎、排骨、肉餅、豬扒，又或是複雜一些的豬手都有，早前爆發出非洲豬瘟，有市民直言這陣子都會減少食用豬肉，不過食物安全中心已再三澄清，非洲豬瘟並不會傳染至人類，基本上可安心食用！

要是你還感到憂心忡忡的話，可參考食物安全中心的講法：「所有入口本港嘅食用活豬均附有有效的動物衞生證明書，確保來源可靠及健康良好，而進入屠房嘅豬隻，必須通過宰前及宰後檢驗以確認安全。另外，所有進口肉類皆須附有出口地的認可官方衞生證明書，證明適合人類食用。」總之豬肉記緊徹底煮熟才進食，一般就不會有問題，而下圖則為食物安全中心的建議。

食物安全中心發出的指引，強調非洲豬瘟不會傳染人，唯一要注意的是把生肉徹底煮熟。

以下會介紹10道豬料理，其中一半只需15分鐘即可完成，最花時間的一款，只因燜煮需時才需要1小時左右，但準備工夫實情並不困難，讀者可挑戰看看！

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