【青衣日本菜】美登利開分店！全新海鮮丼+抵食壽司套餐

向來以性價比見稱的美登利，上年進駐旺角雅蘭中心後，今年再下一城殺入青衣，同時加推全新壽司套餐及海鮮丼。 資料圖片：官方圖片

美登利殺入青衣 澎湃海鮮丼

去過日本的朋友，大概都會聽過美登利這個名字，皆因店舖出名價錢相宜，吸引不少市民及遊客光顧。青衣店於2月4日開張，新店的菜單、裝潢都跟旺角差不多。不過，兩間香港店最近都推出限定的午市壽司套餐、豪華海鮮丼、吞拿魚丼，後兩款更是日本也沒有的款式。午市壽司套餐集齊最受歡迎的中吞拿魚腩、三文魚、吞拿魚赤身、大赤海老、海膽配三文魚籽、元祖原條穴子，盡是滿滿的鮮味。

按圖即睇全新午市食物！

極上手握壽司盛合 $248／套餐集齊8款人氣壽司選擇，連味噌湯及蒸蛋。

+ 4 + 3 + 2

人氣拖羅壽司+蟹膏沙律

晚市到來的話，也可柯打平常的壽司盛合，價錢由$235-$275不等。而單點也可以參考人氣選擇，包括肥美的大拖羅壽司、海膽軍艦以及標誌性的蟹膏沙律。

按圖即睇人氣單點選擇！

美登利分店分別位於旺角、青衣。

梅丘壽司の美登利総本店

地址：青衣青衣城地下G24-25號舖

電話：2793 2667 (不設訂座)

營業時間：星期一至五12nn-11pm，星期六、日、公眾假期及前夕11:30am-11pm

地址：旺角彌敦道639號雅蘭中心2樓202號舖

電話：3571 9018 (不設訂座)

營業時間：星期一至五12nn-11pm，星期六、日、公眾假期及前夕11:30am-11pm

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