【大圍掃街】搵食市集14店食盡中西港日台　街坊價必吃腸粉豆腐花

「掃街」熱點不能缺乏大圍，《掃街攻略》走遍大圍心臟地帶，吃勻大圍必吃美食、新興的搵食市集及街坊抵食之選。 攝影：尹嘉蔚

屋子café悠然慢活 日台系靚甜品宛如置身台北

離大圍車站遠一點，臨入美林邨前的一塊區域，曾經見過有人說有小台北的既視感，樓房不高，多是村屋、幾層的唐樓及洋樓，四周氛圍恬靜，沒有摩肩接踵的人群，甚有台北慢活的味道，加上該處有「屋子」，那是台日系的café，主打輕食及甜品，播送輕快悠然樂韻。新年後將有全新4層樓高的café連工作坊和菓子甲研室，為該處再添享受生活的靈魂。

屋子咖啡走台日系路線，主打輕食及甜品。烏溪沙迎海那間是分店，首間在大圍發跡。

按圖有主打美食及價錢：

+ 6 + 5 + 4

屋子咖啡 Uchi Coffee

地址：大圍積信街49號安信樓地下P號舖

營業時間：星期一至日12:30pm - 11pm（年初三啟市）

查詢：2677 3218

亞婆豆腐花真嫩滑 早上到宵夜堂食外賣均可

記得約7、8年前，亞婆豆腐花已經屹立大圍，不時有街坊、學生及單車客在排隊，特別下午四、五點的時候人潮更多，工作至晚上10點幾，從車站的玻璃門望出去，它與大圍小食還是燈火通明。個人認為店家的豆腐花真正「滑過你塊臉」，有原味、加黑芝麻粉或加花奶，堂食外賣均可。另有豆漿及腐乳供應。

亞婆豆腐花非常嫩滑，有原味、芝麻味或加花奶，堂食外賣均可。

按圖睇冷熱豆腐花價錢：

亞婆豆腐花

地址：大圍村南道15-35號富嘉花園地下18A號舖

營業時間：11am-10pm

搵食市集撐起肚皮 東莞巢皮腸粉台灣鹽水雞即叫​即做

搵食市集樓高兩層，在2018年夏天開業，市集內一共有14間食肆，集中、西、日、台、韓及港式口味。當中留意到兩、三間店特別多人排隊。當中的「甜品小食工房」的東莞巢皮腸粉，意想不到出色！腸粉即叫即蒸，有19款選項。餡料包括桃膠雜菌腸粉、粟米鮮蛋腸粉、櫻花蝦肉碎腸粉及蔥花手撕雞腸粉等。另一檔賣台灣鹽水雞，「車仔麵」的方式自選配菜，辣度及蔥蒜任擇，撈撈撈頗是惹味！

搵食市集內的東莞巢皮腸粉，即叫即蒸，腸粉滑，材料算多，熱騰騰享用味道出色！

按圖看食物及價錢：

+ 6 + 5 + 4

搵食市集

地址：新界大圍村南道45-47號 （大圍站A出口對出）

營業時間：11am-11pm

品記懷舊豬油渣麵狗仔粉 村屋小店周末爆場

品記是大圍有名的小店，地點近車站，店內地方淺窄，一到周六、日，常常爆滿，食客要在外等位。味道是街坊熟悉的口味。約三十多款粉麵小食，招牌是狗仔粉及豬油渣麵，湯底頗是老薑湯豬膶麵，薑蓉勁多感覺暖胃，加幾隻即叫即炸的炸雞翼，見到街坊多數「是咁食的」。

品記豬油渣麵，麵底有嚼勁，不會煮得太軟爛。

按圖看食物及價錢：

品記麵食

地址：大圍大圍村第十街6號地下

營業時間：星期一至二休息；星期三至日11am-6pm

查詢：6283 2378

坤記腸粉大圍名物 廿幾款香港地道小食惹人潮



幾乎由細吃到大的腸粉，早餐吃；下午茶又吃，大圍坤記腸粉是街坊街里的日常滋味。舖頭細小，看來是外賣居多，堂食只有幾個座位，門外不時排長龍。滑溜溜腸粉加混醬，街坊價錢平、靚、正！店家也推薦金牌碗仔翅，足料但少少貴。另外有廿幾款香港地道小食：咖喱魚蛋、魚肉燒賣、懷舊糯米卷、秘製醬齋及鹵水豬大腸等。

坤記腸粉加混醬，街坊價錢$10/4條；$12/6條，腸粉幾滑，開業很多年算保持到水準。

按圖看腸粉和其他小食及價錢：

坤記腸粉

地址：大圍積富街石屋（近積德里）

營業時間：7am-8pm

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