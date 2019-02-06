【打工仔e肚仔日記】土瓜灣韓國菜館　香辣海鮮豆腐湯泡菜任添！

土瓜灣這小區都有不少好味菜館，當中有這間由韓國人主理的韓國菜館，有熱騰騰的石鍋海鮮豆腐湯，還有香脆的泡菜煎餅，而且跟足韓國餐館一樣，前菜任添，一口開胃的泡菜，一口香辣的海鮮湯，好滿足啊！ 主持人：黃繼鋒

店主朴先生是韓國人，與家人在土瓜灣開了這間餐廳一年多，跟韓國很多餐廳一樣，這裡會提供大量前菜，給客人免費添加。紅彤彤的海鮮豆腐湯，加入了不同的海鮮，還有從韓國空運而來的辣椒醬，一起煮滾，辣椒醬的味道很濃烈，但不會完全遮蓋海鮮的鮮味，原本雪白的豆腐充滿辣醬的香味，有濃味的湯，又怎可以缺少一碗白飯呢，湯撈飯才是皇道！

按圖睇「朴先生韓國料理」有咩韓國菜食！

石鍋海鮮豆腐湯 $128

+ 6 + 5 + 4

朴先生韓國料理

地址：土瓜灣譚公道77號地舖

營業時間：星期一 6pm-11pm；星期二至日 10am-11pm

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