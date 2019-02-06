【芝士煙肉脆片食譜】10分鐘焗出可口薄脆　識開焗爐就整到！

飲食
撰文：
最後更新日期：

芝士總有種魔力，大部分人對它都難以抗拒，今次索性製作一個簡單到極的芝士煙肉脆片，基本上你懂得開焗爐就一定會懂得做這道可口的小食，不論是當作平日的零食又好、派對上的小吃也好，脆卜卜的它也讓人吃到停不了！

攝影、攝錄：李賢華、劉晴、王夕子

剪接：王夕子

這道小吃製作十分簡單，將材料與調味料拌勻再焗便可，透過焗爐的玻璃看著內裡的芝士逐漸溶化掉，整個畫面十分治癒，讓人更急不及待將脆片送進口裡。由於芝士與煙肉皆有鹹味，怕太濃味可省略蒜鹽，以紅椒粉等代替亦同樣惹味。

芝士煙肉脆片食譜

健康小貼士：

每100克的巴馬臣芝士碎便有415卡路里熱量，較其他種類的芝士高，而且它和煙肉的鈉含量也偏高，所以只能淺嚐，不能經常吃，要適可而止。

【薯仔食譜】焗薯角免油炸更健康　想焗得脆口有秘訣！

焗薯角食譜

【簡易食譜】煙三文魚焗大啡菇　肉厚多汁啖啖鮮

煙三文魚焗大啡菇食譜

食譜 芝士煙肉脆片（焗） 
材料 巴馬臣芝士碎60克、煙肉2片、蒜鹽少許、黑椒少許
做法 1. 預熱焗爐攝氏180度，約10分鐘。
2. 煙肉切碎，與芝士碎及其他調味拌勻。
3. 焗盤上放牛油紙，鋪上芝士碎並盡量壓平。
4. 將芝士焗7至8分鐘，放涼後即成。
【薯仔食譜】芝士薯波半煎炸　外脆內軟少油少鹹
【芝士麻糬波食譜】無蛋免發酵　麵包店水準超省時
【零失敗小食‧有片】芝士蒜香酥皮條　扭扭擰擰脆卜卜
【派對小食食譜】煙肉車厘茄卷10分鐘做好　簡單到小朋友都煮到

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。