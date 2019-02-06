【芝士煙肉脆片食譜】10分鐘焗出可口薄脆　識開焗爐就整到！

芝士總有種魔力，大部分人對它都難以抗拒，今次索性製作一個簡單到極的芝士煙肉脆片，基本上你懂得開焗爐就一定會懂得做這道可口的小食，不論是當作平日的零食又好、派對上的小吃也好，脆卜卜的它也讓人吃到停不了！ 攝影、攝錄：李賢華、劉晴、王夕子 剪接：王夕子

這道小吃製作十分簡單，將材料與調味料拌勻再焗便可，透過焗爐的玻璃看著內裡的芝士逐漸溶化掉，整個畫面十分治癒，讓人更急不及待將脆片送進口裡。由於芝士與煙肉皆有鹹味，怕太濃味可省略蒜鹽，以紅椒粉等代替亦同樣惹味。

芝士煙肉脆片食譜

健康小貼士：

每100克的巴馬臣芝士碎便有415卡路里熱量，較其他種類的芝士高，而且它和煙肉的鈉含量也偏高，所以只能淺嚐，不能經常吃，要適可而止。

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食譜 芝士煙肉脆片（焗） 材料 巴馬臣芝士碎60克、煙肉2片、蒜鹽少許、黑椒少許 做法 1. 預熱焗爐攝氏180度，約10分鐘。 2. 煙肉切碎，與芝士碎及其他調味拌勻。 3. 焗盤上放牛油紙，鋪上芝士碎並盡量壓平。 4. 將芝士焗7至8分鐘，放涼後即成。

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