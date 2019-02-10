【80後創業】飲食女記者轉行銅鑼灣開居酒屋　貼地價賣清酒配串燒

收工想與三五知己吐吐苦水、聊聊心事，到好像日本深夜食堂的居酒屋最適合不過。近期銅鑼灣添了一名居酒屋成員，主打清酒，又可以配串燒，環境舒服，而且價錢貼地，與朋友飲多兩杯都唔怕肉赤。 如此Chill的居酒屋，店主原來是一位曾做過飲食記者的女生。識飲識食的她，閒時已經愛與朋友們細酌一杯，現在開店賣清酒，「希望可將日本最地道的清酒介紹給港人。」 攝影：吳鍾坤

港聞轉做飲食記者：「覺得自己像廣告製作人。」

本身讀中文新聞，畢業後往港聞記者發展的Mandy，曾報道曾蔭權僭建案、唐英年也是她的受訪對象，基本上見盡多個港聞重要時刻。任職三年港聞記者後，毅然轉做飲食記者，兩個不同界別的報道方式，為何有此抉擇，「其實自己興趣都是飲食，閒時又會煮東西、喝喝酒，一直都想開食店，所以就想轉去做飲食記者，試試飲食是甚麼一回事。」

由港聞轉做飲食記者，與自己想像中完全不同，最大分別是報道手法，做副刊記者覺得自己不再是記者，而是一位廣告製作人。

由港聞轉做飲食記者，與自己想像中完全不同，最大分別是報道手法，港聞實時報事，即時報道基本上是毫無修飾地陳述事件；當上飲食記者後，報道手法大不同，「當時做一份關於流心芝士撻的專題，那個撻怎樣拍攝都沒有流心，但那張流心撻相要拉大相放封面，不流心就失去那澎湃感，那刻我要去焗熱個撻令其流心，甚至要後加流心餡，令撻切後做出效果，當下覺得自己不再是記者，而是一位廣告製作人。」

做了三個月的飲食記者，所報道的與一直所學的、所做的很不一樣，感覺好不真實。問及會否因為做飲食記者而認識更多公關，擴展人脈，「沒有，因為當時做的都是小店，所認識的都是食店老闆，沒有特別懂得大品牌的公關。」有無擴展人脈都不是重點，主要是因為理念不一，讓她決定轉行，直接加入飲食界。

因為理念不一，讓她決定轉行，直接加入飲食界。

300多款清酒中選最好的酒：「客人一句滿意，多累都覺得開心。」

離開傳媒行業，正式投入飲食界。她曾加入咖啡師行列，也做過清酒Pairing的工作，「自己閒時都喜歡與朋友飲杯酒，起初飲紅酒，後來選擇清酒。」喜歡清酒的原因，是其可以放存的時間較長久，而且清酒可以凍飲，可以熱飲，可以是甜味易入口，可以是米味較濃，亦可以是爽口的辛口酒，飲用方式多變。

餐館有近100個位置，作為駐場唎酒師的Mandy，每晚都會向客人介紹清酒。

考上唎酒師牌，不只要學如何品嚐清酒，還要學如何看酒上的招紙，知道其產地，所用的釀酒食材等，讓她更易向客人介紹。當時所做的日式餐館，Mandy負責清酒Pairing，從300多款酒中，將適合的清酒配美食，讓味道質素提升。

餐館有近100個位置，作為駐場唎酒師的Mandy，每晚都會向客人介紹清酒。「當時會一手抱起3支大清酒，見客人點了味道較清淡的菜式，就會推介較清爽味淡的酒，配合起來不會太搶，做到味道平衡效果。詳情解釋後，得到客人一句滿意，多累都覺得開心。」

較清爽味淡的酒，配合起來不會太搶，做到味道平衡效果。

志同道合開居酒屋 賣地道日本生酒

在日式餐館中，認識了幾位志同道合的朋友，阿Jaa和Fion。她們三人都有想顆想創業的心，見大家又聊得來，「我好多事情都會跟她們說，舖頭的瑣碎事會說，甚至家庭、私底下的自己，都會跟她們拿出來分享與討論，彼此間有點像家人。」可見她們彼此間會存在信任，於是決定開一家日式居酒屋。

居酒屋選址銅鑼灣，旺區中較靜的地點，若不仔細找都看不到的位置。舊式樓宇，要搭自己打開門的升降機，上到2樓，轉左就見一個門口細細的小店。

居酒屋除了酒的部分，有基本的串燒。

店內引入多款坊間少見的無過濾生酒，這款酒是清酒的一種，連製作方式都是一樣，不過，無過濾生酒沒有消毒就入樽，酒內酵母仍然活躍，令酒有種像果味的甜，入口容易，適合初學者品嚐。清酒當中，有風之森露葉風純米酒 $380(左)

三位店主，左起，Fion、Jaa和Mandy，相識於一間日式菜館，再共同開居酒屋。

店名地元酒場，「地元」日語有地道意思，店主們想令居酒屋可令港人飲到日本地道的酒。走進去，燈光有點昏暗，挺有氣氛的。向前走左邊有個小房間，讓你一班人聚會，談笑風生。房間一出來，旁邊有個露台，想吹吹涼風，一邊吃串燒，一邊歎酒的朋友，可坐到這位置，很Chill。

按圖睇「地元酒場」環境有幾Chill！

居酒屋除了酒的部分，有基本的串燒。食材方面，有八爪魚、魚干、雞軟骨等居酒屋常見菜式，不過調味有加了點心思。大腸會以白味噌調味，與白蘿蔔一同烹調，入味的白蘿蔔，咬下去多汁美味。

按圖睇「地元酒場」有咩串燒食！

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飲食記者做事感覺不實在：「像飄浮在大海中四處尋覓。」

店舖開業不到半年時間，當中最懊惱的不是如何宣傳自己店的出品，而是一堆日常瑣碎事，「要搞費用這回事很煩。」不過，由記者到開居酒屋，由認為飲食報道不實在，到現在要為自己的店打點一切，Mandy認為現在的感覺目標明確，生活實在很多，「以前寫稿，好像從大海中找題目，做完一個專題，又再次回到大海裡四處尋覓；現在自己知道每一步要如何做，要如何做好今日的生意，很實在。」

從記者到開店，學到傳媒行業的運作，學會包裝，再令更多人認識自己的出品。

雖然對於做飲食記者的感覺沒有安全感，但最大得著是期間所學會的包裝方式，「我學到如何影相，打燈令件食物鮮艷一點，令一件平凡的食物拍出來讓人垂涎的效果，才會吸引人去試。沒有這些技巧，就算做得多好味道，真的會較為輸蝕。其實食物來來去去都是一樣，我也想過會否出一個飯，上面層層疊雞件，做到好澎湃效果，但想多一回，其實做食店，做好味的食物是基本，從這一點做好，才是我們要做的事。」

地元酒場

地址：銅鑼灣波斯富街83號波斯富大廈2樓D室

營業時間：星期一至日 6pm-12am

備註：只收現金

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