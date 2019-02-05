【油麻地甜品】首創流心布甸梳乎厘班戟　發哥Running Man都食！

梳乎厘班戟熱潮至今仍未減退，外賣店代表之一的am.pm，更在近日首創流心布甸梳乎厘班戟，再一次在社交媒體瘋狂洗版！ 資料圖片：Instagram 官方圖片

發哥、Running Man都食！油麻地黃巴士

位於油麻地的am.pm，是繼旺角I love you dessert bar後，香港第一浪的梳乎厘班戟外賣店。店舖當時以超低價的$28原味班戟打響名堂，更先後吸引到發哥周潤發幫襯，以及韓國著名綜藝節目Running Man到訪，認真巴閉。

按圖即睇Running Man到訪店舖！

發哥於去年11月幫襯，並跟店主合照。

首見流心布甸梳乎厘班戟

店舖近日更將梳乎厘班戟及布甸結合，震騰騰之餘，一切便湧出澎湃流心，完全滿足到「相機食先」的要求。流心布甸梳乎厘班戟設四款口味，分別為黑朱古力、靜岡抹茶、白朱古力、野莓，怕甜的話選抹茶就對了。留意店子的班戟質感較為實在，更像海綿蛋糕，未會入口化成一陣風，且甜味較為薄弱，對口味的話就去試試吧。

按圖即睇班戟口味及價錢！

新品結合流心布甸及梳乎厘班戟，賣相一流。

+ 4 + 3 + 2

am.pm Hong Kong

地址：油麻地彌敦道560號譽發廣場地下

營業時間：1pm-11pm

電話：2725 4318

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯。