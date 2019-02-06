【旺角夜市2019】新年朗豪夜市半百攤檔　即拉腸粉、串燒最受歡迎

香港人明明熱愛「掃街」文化，偏偏香港不像台灣般設有夜市，只得農曆年期間市民自發擺檔的小販檔，但大概正因如此，每次夜市舉行時，大家反應都超熱烈，墟冚程度足以迫爆整條街！轉眼間來到豬年，位處旺角的朗豪夜市順利開檔，一連三晚燈光通明，到處都是叫賣聲和燒烤味，記者親身到過現場，為大家直擊有咩食！ 攝影：鄧穎琪

旺角夜市——經歷過16年的「旺角黑夜」衝突事件後更加出名，連外地人都識。幸好近三年食環處跟警方都放寬執法，使得半百小販順利開檔，市民歡天喜地在砵蘭街開餐！朗豪夜市並沒有主辦單位和檔名，偏偏大家卻有約定俗成的默契到這「老地方」聚一聚，年三十晚已見小販霸定位準備開檔，11點左右已有近60檔小食檔在道路兩旁，不過要到午夜12時才可開火煮食，直至到初一晚上，大半條砵蘭街都被擠得水洩不通，估計有近百檔熟食檔，其中不少南亞裔人士都趁機加入戰團，亦有許多後生仔女擺檔，乘機發一筆新年財！

朗豪夜市開放時間不定，傍晚開始陸續有小販開檔，最遲至凌晨2點左右；而地點通常由旺角亞皆老街與砵蘭街的十字路口開始，沿著朗豪坊、ESPRIT、雅蘭中心等地標直至山東街甚至豉油街街口。當砵蘭街被檔口擠滿，小販會自動自覺「擴展」至銀行中心甚至彌敦道。

記者在旺角站C4出口出發，沿砵蘭街一直向前行，今年秩序比往年為佳，但仍然逼過行年宵，即使已屆凌晨，人潮仍一直擠到山東街近創興廣場為止！

今年有不少南亞裔人士加入小販之列，單是一個街口，已見有半條街都是他們的身影，售賣土耳其烤肉及薄餅等小食。

先兩年的朗豪夜市除了魚蛋、臭豆腐、腸粉等大路港式小食，亦加入多國美食，包括：關東煮、草莓雞尾酒、烤帆立貝、班戟、鰹魚湯、手工蜂蜜、抹茶Latte、炸香蕉等……雖然售價偏貴，但節日氣氛濃厚，市民都不介意在新年「畀貴少少」。不過今年熟食選擇較前幾年沒那麼多元化，眼見最多人排隊的依然是港式小食攤檔，如串燒墨丸、腸仔，以及近月忽然大熱的腸粉，當中不得不提的必定是「桂林夜市腸粉大王」，凌晨1點仍然吸引50人排隊，非常誇張！

桂林夜市腸粉大王非常出名，所以就算腸粉賣$40一份，仍然許多市民慕名而至。

在夜市之中，記者也發現不少好人好事，例如：有一檔已擺檔好幾年的「我要辣魚蛋」，歡迎客人自由為所售的辣魚蛋定價，並會將賣魚蛋所得的收益用作救援流浪貓狗之用，店主坦言：「隨緣樂助」，只渴望喚起港人對小動物的關注，支持以領養代替購買。眼看這個攤檔有不少熟客，有人更自備環保餐盒來買魚蛋，減少浪費。

「我愛辣魚蛋」攤檔檔主非常有心，幾年來都擺檔呼籲大家「以領養代替購買」，透過賣魚蛋和雜菌幫補小動物生活費和醫療費，甚至讓市民自由定價，只求能喚醒大家對流浪貓狗的愛護之情。（鄧穎琪攝）

有市民自備餐盒來買魚蛋，掏出一張銀紙給店主，也無需言明買幾多粒，但店主還是將餐盒填得滿滿的！（鄧穎琪攝）

除了以上熟食之外，朗豪夜市還有非常多的街頭小吃，請即按下圖睇詳細介紹！

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不過，過去兩年夜市攤檔附近的衛生問題都為人詬病，只見垃圾遍地，就連港鐵站口、欄杆等都放滿發泡膠兜，網民更狠批此等沒公德心的行為說：「香港人唔配有夜市！」幸得不少地區組織主動發起義務清理垃圾，減輕清潔工負擔，如今年就見到「學生獨立聯盟」設置臨時垃圾桶並幫忙清理垃圾，另外清潔工也很辛勞地清掃大家棄置的發泡膠兜，只望大家去掃街之餘，都不要亂拋垃圾，讓這個充滿汗水、血淚的夜市得以延續下去。除此之外，若大家見到清潔工在工作，不妨跟他們說句：「辛苦晒！」全靠他們在節日仍然當值，否則大家「掃街」的環境會更為惡劣。

有學生組織在路旁加設「臨時垃圾桶」，值得讚揚。

大家放假、放工來吃串燒的同時，一班清潔工正謹守崗位工作，記者跟他們其中一位說：「辛苦晒！」對方似乎感到有點唐突，並微笑回應：「唔好咁講！」

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