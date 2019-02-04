【旺角夜市2019】新年限定朗豪夜市　半百攤檔售多國特色街頭小食

香港人明明熱愛「掃街」文化，偏偏香港不像台灣般設有夜市，只得農曆年期間市民自發擺檔的小販檔，但大概正因如此，每次夜市舉行時，大家反應都超熱烈，墟冚程度足以迫爆整條街！ 攝影：鄧穎琪

旺角夜市——經歷過16年的「旺角黑夜」衝突事件後更加出名，連外地人都識。幸好上兩年食環處跟警方都放寬執法，使得半百小販順利開檔，市民歡天喜地在砵蘭街開餐！由於朗豪夜市沒有主辦單位和檔名，每次都未知有幾多檔販參與，偏偏大家卻有約定俗成的默契到這「老地方」聚一聚，估計今年攤檔數量跟去年差不多，甚至有更多人趁機加入戰團「發新年財」，而其中一檔專為流浪貓狗籌款的「我要辣魚蛋」已確定會開檔，專售咖喱魚蛋！

朗豪夜市開放時間不定，傍晚開始陸續有小販開檔，最遲至凌晨2點左右；而地點通常由旺角亞皆老街與砵蘭街的十字路口開始，沿著朗豪坊、ESPRIT、雅蘭中心等地標直至山東街街口。

旺角朗豪夜市去年的盛況。(資料圖片／余睿菁攝)

綜觀過去幾年，朗豪夜市除了魚蛋、臭豆腐、腸粉等大路港式小食，亦加入多國美食，包括：關東煮、草莓雞尾酒、烤帆立貝、班戟、鰹魚湯、手工蜂蜜、抹茶Latte、炸香蕉等……雖然售價偏貴，但節日氣氛濃厚，市民都不介意在新年「畀貴少少」。

先重溫過去幾年夜市的熱鬧情況，以及睇睇有咩食，夜市正式開鑼後將會再更新！

燒雞髀（資料圖片／王譯揚攝）

+ 8 + 7 + 6

不過，過去兩年夜市攤檔附近的衛生問題都為人詬病，只見垃圾遍地，就連港鐵站口、欄杆等都放滿發泡膠兜，網民更狠批此等沒公德心的行為說：「香港人唔配有夜市！」幸得不少地區組織主動發起義務清理垃圾，減輕清潔工負擔，只望大家去掃街之餘，都不要亂拋垃圾，讓這個充滿汗水、血淚的夜市得以延續下去。

逛完夜市還不夠喉的話，可「轉場」到西洋菜南街（曾被劃作行人專用區的一段），有許多精品、公仔和飾物，部分是年宵賣剩的商品。

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