【荔枝角Partyroom】$120入場任食100款零食！唱K打機層層疊

香港地寸金尺土，並不是每個人家中都有充裕位置，可以邀請一大班朋友開Party。坊間Partyroom正好滿足這個需求，而荔枝角這間更連零食放題，可以吃到飽！ 資料圖片：Instagram

Partyroom零食放題 狂食宅卡B！

這間位於荔枝角的Partyroom，於今年頭推出2小時零食放題，店內供應過百款零食，少不了大家最熟悉的卡樂B薯片、宅卡B薯條，統統可在限時內任食。平常吃自助餐總是怕太飽，換了是零食就應該沒有太飽的問題了。

按圖即睇零食款式！

零食放題$120/2小時／人人熟悉的麥提莎、Kitkat、熱浪等都有供應。

兩大主題房 瞓住打機都得！

店舖佔地約1,400 呎，大致分為兩間主題房，「秘密花園」設有花牆供客人大拍特拍，且設有廚房，自己DIY也可以。而「雲上派對」則放了一張大床，感覺更加Cozy，可以一起坐著打機、傾心事。兩間房間都設有唱K設備，咪霸們可以大展歌喉。另有Boardgames、巨型層層疊等遊戲可供遊玩，不怕有悶場。

按圖即睇主題房配置！

「秘密花園」主題房

+ 3 + 2

Hey Garden

地址：荔枝角青山道489號香港工業中心A座4樓6C室

電話：6114 7220

收費：零食放題每人$120/2小時，隨後加鐘$50-$60/小時

官網：www.hey.garden

備註：需提前預約，秘密花園最低消費8人，雲上派對最低消費6人，詳情可致電查詢。

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