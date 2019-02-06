【新年市集】元朗盈匯坊美食市集　燒餅豬手缽仔糕食買玩至夜晚

飲食
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新春期間，各大小市集分布港九新界，元朗錦田吉慶圍的盈匯坊美食市集，分熟食區和美食精品區，不但有齊攤檔必備的串燒雞翼、鹹蛋魚皮、德國鹹豬手等各國特色美食、本地創作精品外，還有蔡榮基師傅親自搭製50%原大的「恭賀新禧」花牌，讓大家打卡，祝願豬年人人家肥屋潤、出入平安。

攝影：方曉龍

美食市集雖說是中午12時開始，但12點到達還有部分攤檔仍未作好準備，約2時多才漸漸熱鬧起來。不過，人少少卻可優閒地逛，影相打卡毋須排隊爭位慢慢等。

按圖看熟食區有什麼美食及價錢：

一家大小行過都不會錯過在色彩繽紛的花牌前拍照打卡。(鄒家鳳攝)

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從泥地的戶外熟食區，走到盈匯坊非煮食精品區的必經之路，放着一個恭賀新禧大花牌，是張榮基師傅手製的五成原大花牌。両旁還有大金龍，是曾展出的作品，非常有新年氣氛，行過記得打卡，來年家肥屋潤，風生水起。

按圖看還有什麼食買玩推介 :

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盈匯坊美食市集

日期 : 2月5日至10日 (初一至初六)

時間 : 中午12點至晚上9點

地址 : 元朗錦田吉慶圍236號盈匯坊

 

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