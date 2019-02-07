【嘉頓什餅．多圖】網友歷年改圖大合集　高登仔為「軍糧」拍MV！

今個農曆年，不知道大家收了幾多盒禮盒？看到不少文章和報道，大數最熱門禮盒之選，包括：金莎、丹麥藍罐曲奇、樂家杏仁糖、瑞士糖……還有被稱為「神器」的嘉頓什餅，但熱門不代表受歡迎，許多網友都坦言收到以上賀禮並不特別高興，更有點嫌棄。以上幾種禮盒之中，嘉頓什餅「脫穎而出」，每逢佳節都成為網絡熱話，改圖、潮文，甚至是MV及改編影片都有，足見網友對它總是又愛又恨！

什餅大盒吃不完 網民：「神用五餅二魚餵飽5千人，相信是餵了嘉頓什餅。」

「家庭什餅」歷史悠久，紅色又大大罐的包裝很好認，網友總慨嘆收到一盒之後，由新年食到佛誕都未食完。自16年高登討論區出現了一篇《新年流流，嘉頓家庭什餅掀起拜年攻防戰》網故後，什餅從此熱爆網絡，網友都不期然流露出對它的抗拒，畢竟真是太大盒了，每罐8種口味，共有176塊，難怪總被網友將它牽扯到《聖經》裡「五餅二魚」的故事，神之所以能用五餅、二魚餵飽5千人，相信定必就是餵了嘉頓什餅，就連餅碎都足以裝滿12個籃呀！

正因如此，不少嘉頓什餅改圖都跟耶穌有關，更被網友戲謔耶穌成了「送餅勤」！請按下圖睇相關改圖。

這幅真是相當經典，改起來毫無違和感，呈現了「五餅二魚」的情況，餅乾取之不盡，即使是餅碎都足以填滿多個籃子。（網上圖片）

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嘉頓餅乾確是軍糧！網民：「對唔住！原來我一直怪錯你！」

家庭什餅除了以虛構的「五餅二魚」故事見稱，更被稱作「軍糧」，原因很簡單，猶如加了「紅色塗裝」的餅罐予人實淨感覺，分分鐘可以上戰場擋子彈，加上大量碳水化合物足以供士兵作補給，網民曾笑言：「我諗香港打仗一定有個兵種負責孭住個餅罐打游擊！」竟然講中了！原來嘉頓餅乾確是軍糧？翻查嘉頓官網資料，嘉頓創立於1926年，11年後遇上抗日戰爭爆發，嘉頓工人正是廿四小時不眠不休地生產「抗日勞軍餅」，數量足足達至9萬公斤！翌年工場繼續為香港政府製造「防空洞餅乾」和「軍用餅乾」，雖然不知款式跟現存的嘉頓什餅差多少，但網友得知這消息後，都立即貼上跪拜emoji，懺悔留言：「對唔住！原來我一直怪錯你！你真係軍糧嚟！」

根據嘉頓官網的重要事紀，嘉頓餅乾的確曾被用作軍糧，唔好睇小佢！

網友玩得興起，使「嘉頓什餅」成了萬能Key，更被強行植入到不少名畫、卡通圖片及熱爆網圖之中，請即按下圖。

由”Where’s Wally?” 變成”Where’s Garden?” 可惜餅罐如漆黑中的螢火蟲般鮮明、出眾，2秒就玩完。（網上圖片）

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記者尤其欣賞這幅「長輩圖」，認同請分享！（網上圖片）

另外，網民甚至將嘉頓什餅Key到影片之中，先睇Cap圖，睇下估唔估得中係邊套戲，難度由淺入深，答案之後開估！

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《高登音樂台》一向創意無限，趁住新年流流，他們翻唱了兩首作品，分別是由《恭喜你》改成的《嘉頓雜餅送畀你》，以及年初二剛出爐，由林子祥《生命之曲》改編的《嘉頓之曲》，其中一句「什餅什餅～餅罐開築紅長城！」歌詞夠洗腦不特止，巴打們更加拍成MV，會唔會太有Heart呀？

嘉～頓～什～餅～一盒擺喺你屋企～過咗半年食晒未？已經過期食晒未？過幾百年食晒未？ 《嘉頓雜餅送畀你》（原曲：恭喜你）

嘉頓嘉頓這好傢伙，為何個個送交給我？成地貨！ 《嘉頓之曲》（原曲：生命之曲 - 林子祥）

惡搞還惡搞，與其要二次創作，有網民索性親自操刀，年前為「嘉頓什餅」拍了一輯寫真，這位叫"puremoment”的連登仔攝影技巧相當不錯，完全呈現出過年後被嘉頓什餅「活埋」的絕望真相，獲許多網民正評，並大讚：「嘉頓應該搵你拍廣告！」

從什餅堆中拯救利是！說實說，樓主這輯相充分展現「無聊事，認真做」的精神，難怪討得網民歡心。（圖片來源：連登會員puremoment）

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