今次周圍娟同大家去到大角咀覓食，你問為什麼要去到大角咀？因為同事話睇到有媒體報，有間日本餐廳幾好食，剛好又就快收爐，上星期就一team人去食個團年飯。

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撰文：周圍娟

奧運站落車，經匯豐大廈便會走到一條餐廳、酒吧林立的街，但是還未去到目的地，我們要向酒吧餐廳那一邊走，過了馬路，一直往前走，會經過麥當勞、經過燒味店等等，往前多走兩三個街口，看到類似街市的店舖，轉進去再往前走就見到餐廳了。

往前多走兩三個街口，看到類似街市的店舖，轉進去再往前走就見到餐廳了。（作者提供）

餐廳叫月島，餐牌中熟食的比例比一般日本餐廳為多，怕吃生食的朋友、小朋友也可以一嘗。至於我們四個人，生熟通吃，先點了刺身、壽司，後來來一些燒物。

刺身擺盤不錯，我們叫了五款刺身，餐牌上還有八款的選項；坐下聊天傾傾公事，刺身就端到眼前，有池魚、深海池魚、三文魚、蠔還有甜蝦。池魚和深海池魚都頗有驚喜，新鮮又夠彈牙，三文魚則略為失色了。當中最好味的是甜蝦，非常新鮮甜美！

之後再上碟的是三重武士蠔。蠔上面各有一些啫哩狀的東西，原來是芥末奇異果、柚子和紅菜頭，蠔上的配料只會有淡淡的味道，沒有搶走蠔的原味，而且加上了這些啫哩，吃下去更加creamy，也就是說很有cream的口感，很滑的意思，恰巧我們當中有位同事堅拒不吃蠔，所以分量剛好一人一隻！

再來就是一些火炙壽司，這裏上菜速度還算正常，所以不會有吃不消或趕客的感覺。壽司只是略嫌飯不足，咬下去咬不到飯的味道，然而上面的材料如牛肉、鰈魚裙邊等都非常滋味。

壽司只是略嫌飯不足，上面的材料如牛肉、鰈魚裙邊等都非常滋味。（作者提供）

生、半生熟的東西吃完了，到燒物了。首道上盤的是燒阿波美雞頸肉，豬頸肉就吃得多，雞頸肉真是第一次吃，看它好像燒得很乾，但吃下去，哇，肉質還非常嫩滑，還有些少肉汁濺出來。

燒阿波美雞頸肉，肉質還非常嫩滑，還有些少肉汁濺出來。（作者提供）

下一道菜，是我們整檯人覺得最驚喜的一道菜，因為在日本餐廳，竟然吃到像牛扒一樣的東西！這道菜叫燉煮和牛面珠，周圍娟十級推薦，它入口即溶，非常美味，缺點是托盤會令肉汁流到檯上，而且不易夾到，有匙羹輔助會比較好。

最後是喜知次一夜干，吃下去口感不錯，略嫌調味重手了一點；同時加錢將池魚刺身炸了，而兩道分量較小的燒物也上盤了：燒雞尾（即雞屁股）和燒鵪鶉，燒得剛好，跟燒雞頸一樣肉質嫩滑而且鎖住肉汁，師傅功架夠好！然而最後的上菜次序彷彿有點不夠圓滿，始終這兩道燒物分量較小，如果換了上菜次序，例如佐酒的喜知次一夜干、池魚刺身（炸）最後上，讓我們邊食邊聊，那就圓滿了。

總的來說，這次同事推介的還算不錯，而且發現它有個超抵的happy hour時間，酒配兩款小食，六點半前入單的價錢最抵（68元），等下次有時間一定過來試試它的酒！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【大角咀美食】生食熟食都有驚喜 和牛面珠你食過未？」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）

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