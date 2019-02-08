【減肥】M-plan蘑菇飲食法減肚腩　5大食物加速減去腹部脂肪

被喻為蘑菇飲食法的M-plan（M計劃）在2週內有助實現減肥目標，特別針對肚腩脂肪。著名歌手及演員Katy Perry和Kelly Osborne等名人聲稱此蘑菇飲食法幫助她們保持苗條身段不易胖。

蘑菇是菇菌類之一，含有非常豐富的維他命、礦物質、纖維和抗氧化劑，有助促進健康及預防疾病，包括癌症和心臟病。蘑菇不含脂肪和膽固醇，卻是低鈉和低卡路里食物，是減肥的最佳選擇。如果你希望一個簡單健康又不用捱餓的減肥計劃，吃蘑菇有助你在2週內減肚腩和腰圍。

蘑菇不含脂肪和膽固醇，卻是低鈉和低卡路里食物，是減肥食物的良好選擇。（gettyimages）

美國創作歌手Katy Perry每天用蘑菇換一頓飯， Kelly Osborne及Roxanne Pallett等演藝名人都通過M-Plan來及時迅速降低服裝尺寸行紅地毯。遵循M計劃2週幫助你瘦腰、臀、手臂及大腿贅肉。再者，蘑菇是維他命D的極好來源，缺乏維他命D容易使腹部肥胖。因為維他命D是人體製造瘦素所必需的。瘦素是控制食欲的激素。英國《每日郵報》女記者Anna Pursglove親身嘗試M-plan蘑菇減肥，她指兩周後臀圍及腰圍分別減去一吋及半吋，輕了三磅，上圍沒有縮水。

按圖了解蘑菇飲食法如何幫助減肥：

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蘑菇飲食法助你減肥，特別是在「問題區域」，包括胃腩、肚腩和手臂。除了蘑菇外，另有其餘4類蔬菜強效燃燒脂肪。



按圖了解更多有助燃燒脂肪的蔬菜及原因：

參考資料：timesnownews.com

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