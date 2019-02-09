【入廚貼士】6步煮日本米直逼餐廳水準　3大貯存要點保證靚米新鮮

亞洲人的日常食糧離不開大米，日本米（俗稱珍珠米），米質彈牙煙韌、晶瑩爽口，俘虜不少「飯桶」對它為之著迷。 紅磡原來有個「香港精米所」，所產的是原裝入口日本米，在港新鮮打磨脫米糠，保持米粒最新鮮狀態，供應日本食肆及個人需求。 攝影：龔嘉盛

第一次接觸「香港精米所」，滿腦子問號，耳熟能詳盡是白米、糙米、紅米、紫米等，至於精米所為何事？先從日本將糙米運送到港，保存在有溫度及濕度管理的倉庫內，米粒一直有米穀保護，免除外來空氣的酸化影響，令米粒的水分及米味保存在良好狀態。米粒的水分消耗慢，煮出來的飯便更有口感。

「香港精米所」的角色便是接到客人（包括香港的日本餐廳及個人訂購）訂單後，進口日本各地的稻米，包括長野伊那市「神授米」、岐阜産「龍之瞳」、兵庫縣但馬產「越光米」、北海道「夢美人」及南魚沼産「越光米」。糙米運到香港後才打磨成精米，為了食米在最新鮮的情況下送往客人，在送貨前1-2天才會開始磨米，高精度磨米機會因應磨米當日的溫度、濕度，不同米種的特質而調整磨米的強弱度。

「香港精米所」將日本運來的糙米打磨成精米。銷售點包括在港的日本餐廳、個人食用及網上商店。

每日約磨2噸糙米，記者親試提起糙米，每包紮紮實實十分重磅，負責磨米的師傅駕輕就熟，一抬便將整包糙米倒入高精度磨米機。記者好奇大量米糠被打磨後會如何被處置呢？香港精米所的總經理－岡田直人先生Okada Naoto解釋部份米糠會運去餐廳，廚師會用來煮竹筍辟走草青及苦澀味；部份會用來製成個人清潔用品，大家猜猜會是甚麼？



按圖參觀香港精米所的磨米實況 及 揭曉米糠會被製成甚麼清潔用品：

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日本國內約有560款米種，主要食用有274種，每年可能也有新品種推出，全世界約有20%是日本米種，生產最多的米種是「越光」米，以新潟出產的最有名，其甜度、黏度、光澤、香味及口感在眾米之中有最佳平衡。至於香港超市出售的珍珠米已非來自一個產區，多數來自日本全國的米混雜而成。日本米的形狀呈橢圓形，特別適合用在煮或蒸，因為此米種在加熱時可帶出更強的黏性。

去圖片跟日本米達人學煮好吃及正統日本米的貼士及參考家中應該如何儲存日本米保證良好品質？（gettyimages）

點擊下圖跟日本米達人-岡田先生學煮好吃及正統日本米的貼士 及 參考家中應該如何儲存日本米保證良好品質：

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帶我們參觀的岡田先生，由於熱愛米食及希望普及日本米食文化，於是鑽研日本米食及考獲「米食味鑑定士」資格。「米食味鑑定士」顧名思義即鑑定米的味道及品質達標，性質與紅酒界中的侍酒師相同，除了要了解各米種的特點、歷史文化外，米的種植方法、稻田的土質等也需要被考核。另有食味考試，需要由米的味道及香味分辨出來自日本各地不同的米種。

岡田直人先生是香港精米所的總經理，由於熱愛米食及希望普及日本米食文化，考獲「米食味鑑定士」資格。米食味鑑定士與紅酒界中的侍酒師相同。

日本米也自有一套評鑒標準，較有代表性的由被挑選的20人評審試食，以數款越光米混雜煮成的米飯作基準，再另煮新出的稻米品種，然後將兩者比較，就米的外觀、香味、光澤、硬度、黏度及各方面平衡，這六項評級及鑑定米的品質，最高品質由優至次為特A級、A級、A'、B、B'。

（紫色）特A級北海道「夢美人」，由北海道農民經過11年的研究及改良而成的結晶品，現已成為北海道米業的最上等米種，對外出產量有限。「夢美人」的特點是米粒飽滿，口感軟硬適中，充滿光澤，黏度十足及有濃郁米味。

香港精米所除了為客人將日本運來的糙米打磨成精米外，同時設有網上商店販賣日本米糧、酒、醋調味料及禮品。向來講究包裝的日本產品，米食包裝也好比菓子一樣精美，新年首推「喜有此米」禮品，即使新年已過，但客人仍可於網上商店購買。個人喜歡「米の心意卡」，可以在創意包裝上寫祝福字句以作送禮，非常實用。新一年「有米、有米」，祝願大家長搵長有。



也可按圖一覽三代目俵屋玄兵衛－香港精米所「喜有此米」各式禮盒：

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