【情人節食譜】快靚正簡易4道菜食譜！主菜連甜品影相好睇又美味

一年一度的情人節又要來臨了，這個令人又愛又恨的節日，實在令人絞盡腦汁，又要諗送咩禮物，又要諗去邊度食飯。若然你打算在家用餐，親手煮一頓溫馨燭光晚餐的話，可以參考以下食譜，簡單得來又有心思，讓你的情人甜入心。

就算你沒有情人在旁，都可以學定為你的未來另一半下廚。