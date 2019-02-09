【情人節食譜】快靚正簡易4道菜食譜！主菜連甜品影相好睇又美味

一年一度的情人節又要來臨了，這個令人又愛又恨的節日，實在令人絞盡腦汁，又要諗送咩禮物，又要諗去邊度食飯。若然你打算在家用餐，親手煮一頓溫馨燭光晚餐的話，可以參考以下食譜，簡單得來又有心思，讓你的情人甜入心。
就算你沒有情人在旁，都可以學定為你的未來另一半下廚。
前菜類
一頓飯的開始，先來喝一碗溫暖的湯。餐湯方面，當然開罐頭湯就最方便，但情人節想加多點誠意，自己都可以好簡單地煲紅湯或白湯，以下給你食譜參考。
1. 紅湯：意大利雜菜湯
2. 白湯：周打蜆湯
1. 紅湯：意大利雜菜湯
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意大利雜菜湯食譜
2. 白湯：周打蜆湯
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周打蜆湯食譜
主菜類
來到主菜部分，縮窄範圍以法國菜角度出發，不外乎海鮮和肉類，給你每樣兩項選擇，簡易而且平靚正的菜式。
1. 茶記價錢星級層次：蘑菇紅酒汁燒牛柳
2. 煎香淋汁即成：檸檬牛油汁伴香煎嫩滑三文魚
3. 海鮮意大利飯：牛肝菌大蝦意大利飯
4. 牛油果迷最愛：帶子伴牛油果青醬意粉
1. 茶記價錢星級層次：蘑菇紅酒汁燒牛柳
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2. 煎香淋汁即成：檸檬牛油汁伴香煎嫩滑三文魚
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3. 海鮮意大利飯：牛肝菌大蝦意大利飯
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4. 牛油果迷最愛：帶子伴牛油果青醬意粉
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牛油果青醬意粉伴帶子食譜
甜品類
煮了整頓飯，其實都幾攰，甜品想簡易處理得來又要有心思，以下為你準備了不用入焗爐都做到的簡易甜品，處理不複雜，讓你吃完甜到入心。
1. 無朱古力不歡甜品：紅莓朱古力杯
2. 影相好睇法式甜品：紅酒燴啤梨
3. 怕肥又要食甜品：芒果奇亞籽布甸
4. 鍾意清新香甜品：檸檬芝士凍杯
1. 無朱古力不歡甜品：紅莓朱古力杯
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2. 影相好睇法式甜品：紅酒燴啤梨
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3. 怕肥又要食甜品：芒果奇亞籽布甸
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4. 鍾意清新香甜品：檸檬芝士凍杯
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檸檬芝士凍杯食譜
好啦好啦，拍拍肩不要哭，單身的朋友都值得吃好一點，看一下為你們而設的一人前食譜。
一人前食譜：
1. 鹽漬三文魚雜錦飯
2. 蕃茄肉碎湯飯
3. 鹽麴豆乳豬肉涮涮鍋
4. 馬鈴薯燉肉
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