【油麻地食】鄧一君賣車仔麵鮑魚花膠$70有找　想請古天樂俾意見

假如你仍然記得小學時的ETV教育電視，對鄧一君應該不陌生，90年代至2000年左右，大台電視劇《美味天王》、《烈火雄心》、《刑事偵緝檔案IV》、《尋秦記》等，常見鄧一君的身影，前香港童星及演員，1994年憑《記得...香蕉成熟時》楊醒波一角，獲提名香港電影金像獎最佳新演員獎。2005年退出娛樂圈，去宏利做財務策劃師、賣保險，自修考獲CFP認可財務策劃師，其後躍升為分行經理及高級財務策劃師，仕途順暢。難道心乏保險業？抑或心底有夢想？如今再轉型創業做老闆，在油麻地開「一君士多」賣車仔麵！

鄧一君息影後轉戰保險界，現在自己創業賣街坊價、靚材料的車仔麵，他說要邀請好兄弟古天樂來試味「俾意見」。（一君士多供相）

帶日本風的車仔麵店，從裝修到食材有意洗脫車仔麵的「嗱渣」形象。舖面的木製屋台，配合紅門簾，刻意營造日本拉麵店的風格。車仔餸除一般魷魚、蘿蔔、豬皮外，嘩！有鮑魚、花膠、花菇、廣島蠔等，感覺相當豪氣！同場更有燒賣、牛肉球、陳皮魚蛋等，日後會陸續加入本土懷舊小食，猶如「士多」滿足不同喜好的食客。

車仔麵店年初四已開張，對鄧一君來說是個新嘗試，他更想請好兄弟「我最喜愛的」古天樂來試味「俾啲意見」。鄧一君不諱言自爆：

開店，其實一直是我的夢想。兒時喜歡吃豐富的車仔麵，加上喜歡煮，別人品嚐我的料理時，面上的笑容令我份外滿足。現在有時間、資金，當然想實踐自己的夢想。

「富貴車仔麵」$68， 寓意「食得富貴」，三隻軟糯鮮甜的鮑魚，配兩片厚滑鮮味的花膠，口感多樣。（一君士多供相）

說到鎮店之寶，是用上數十斤牛腩熬煮的湯底及極惹味的辣汁。新年期間，特意推出兩款代表「豪華」及「富貴」的車仔麵，三隻半手掌大鮑魚、兩片厚花膠的「富貴車仔麵」$70有找。「蠔食車仔麵」賣$60樓下，四隻鮮甜嫩滑的日本廣島蠔，配五隻厚花菇。車仔餸之豐盛，令記者心裡不禁嘀咕：「會唔會蝕本㗎？」數十元一碗有機會品嚐平日捨不得吃的海味，滿足和幸福感大增。



按圖睇睇碗車仔麵，有點震撼！另外也拍了店內一些小食照片備價錢，食客可以參考：​

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