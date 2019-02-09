【情人節蛋糕2019】10間餅店合集！預訂心形蛋糕送Swarovski項鏈

情人節將至，吃完一頓浪漫的晚餐，最好以甜品作結，你吃一口，我嘗一口，好不甜蜜。今次記者搜來坊間餅店的10款蛋糕，看看哪一款合心意吧。溫馨提示，記得提早預訂！ 資料圖片：官方網站

大型連鎖店 處處是心形

今年的蛋糕造型，亦離不開心形和士多啤梨。東海堂供應一系列日本士多啤梨蛋糕，賣相依舊走日系簡約路線。而Haagen-Dazs就以禮品作招徠，客人預訂指定雪糕蛋糕，都會獲贈限量Swarovski項鏈一條。連鎖店除了換領位置方便外，大多都會供應現貨，不過記者還是建議最好預訂，因為例如美心、東海堂等，於2月10號或之前訂購都可享折扣優惠。

按圖即睇蛋糕款式及價錢！

【Haagen-dazs】情人節限量雪糕蛋糕套裝 $439／鮮紅色的鏡面蛋糕設計配上瑰麗裝飾銀牌，可寫上另一半的名字。

+ 3 + 2

美心

各大門市

備註：2月10號或之前訂購指定款式可享85折優惠。

東海堂

各大門市

備註：2月10號或之前訂購指定款式可享85折優惠。

聖安娜

各大門市

備註：以中銀信用卡訂購指定款式可享85折優惠。

Haagen-Dazs

各大門市

備註：建議預早兩日預訂。

agnès b.

各大門市

手作甜品店 像真粉色玫瑰

趁現在還有時間，還可以看看坊間小餅店有甚麼選擇。2016年開業的 Kazuki，主打各款日式甜品，蛋糕用料講究，而且每日都以人手製作，新鮮足料。今年店舖就推出玫瑰草莓千層蛋糕，上層的玫瑰做得相當精緻，可見心思。怕太飽的話，也可以試試口碑店 Shazs Confection 的迷你千層蛋糕，口感鬆軟，甜味剛好；或是 Sweet Fashion House 的心形凍餅，就算是一小件也會以禮盒包好，相當體面。

按圖即睇蛋糕款式及價錢！

【Kazuki Bakery】玫瑰士多啤梨千層蛋糕 $650（約1.8磅） 蛋糕採用德國玫瑰製成， 氣味芳香，中間夾著日本士多啤梨芝士流心，上層是一朵朵奶油玫瑰，賣相一流。

Kazuki Bakery

電話：9134 6233

備註：店舖為外賣店，可選地鐵站交收或送貨上門，2月6日至11日不提供取貨或送貨服務。

Twinkle Baker Decor

地址：香港銅鑼灣希慎道8號G02舖

電話：2111 9676

營業時間：11:30am-8pm

Vive Cake Boutique

地址：中環皇后大道中80號 H Queen's 1樓3號舖

電話：9602 2869

營業時間：10am-8pm

Shaz Confection

地址：尖沙咀河內道18號K11地下

電話：5598 9321

營業時間：10am-9:30pm

Fashion House

地址：銅鑼灣新寧道1號利園三期地下G16號舖

電話：2658 8218

營業時間：10am-8pm

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