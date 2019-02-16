【食物解碼】滴油不沾招病　哈佛重寫食物金字塔健康油脂地位升　

食用油與我們日常飲食息息相關，選購時你會否在意揀優質食用油？或者你會先問如何定義為優質食油呢？

甚麼是優質食油？



簡單而言，優質食油可以理解為對身體有益處的油，例如含單元不飽和脂肪的橄欖油、芥花籽油、花生油等植物油，它們優質在降低體內的壞膽固醇，並提高好膽固醇的比例。含有Omega-3脂肪酸的食物，包括三文魚、奇亞籽、亞麻籽、合桃、魚油、海藻油及芥花籽油等，有助小朋友的腦部發育；預防心血管病、心肌炎及中風等。

含Omega-3脂肪酸的食物，有助小朋友的腦部發育、預防心血管病、心肌炎及中風等。（gettyimages）

食油煙點高適合高溫烹調 初榨橄欖油只宜涼拌



不同的食用油各自有不同的冒煙點，冒煙點意思是食油在某個溫度下開始冒煙，那個「溫度」便是「點」。較高冒煙點的食油適合高溫煎、炒、炸等烹調方法，包括芥花籽油 （約230°C）、粟米油（約220°C）、花生油（約230°C）及葵花籽油（約240°C）。而初榨橄欖油適合低溫煮食，因為它的冒煙點低，不適合高溫烹調方式。

食油有高冒煙點才適合高溫烹調。（gettyimages）

「走油」等於健康？ 哈佛大學重寫食物金字塔

煎炸炒用油多，令不少減肥人士卻步，更嚴謹者甚至滴油不沾。香港人經常認為「走油」等於健康，然而外國有許多研究顯示適當的油份吸收對身體有益。2002 年，美國哈佛大學公共衛生學院修正 1992 年美國農業部的飲食指南金字塔，建立更符合現代人需求的健康飲食指南，期望降低心血管及癌症等慢性病的發生（詳情可按圖）。金字塔有5層，最重要的項目位於底層，緊隨之上是健康油脂（芥花籽油、橄欖油）、蔬果類及全穀類。可見健康油脂的重要性與蔬果及全穀類食物同等重要，而美國農業部也建議在飲食中定期攝取含Omega-3油份，有助於心血管健康。

如果滴油不沾可能引發的健康問題 及 哈佛大學重寫食物金字塔，最重要的項目非認知的穀物類，而是更嶄新的概念，按以下各圖了解：

營養資料提供：食油與健康關注委員會

食油與健康關注委員會是一個獨立組織，旨在提供中立和正確的飲食知識，提倡均衡飲食。委員會成員包括（右至左）註冊營養師陳國賓先生，英國皇家化學會院士及特許化學師、國際食品科學認證委員會首屆公認食品科學家梁嘉聲博士，英國皇家化學院院士、香港學術及職業資歷評審局評審委員及食物安全中心項目諮詢成員趙國邦博士及名廚陳國強先生。

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