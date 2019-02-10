【情人節晚餐】譚仔三哥限定送十小辣朱古力　另類米線晚餐約會

聽說，找到一位肯捱M記的情人，是人生的幸福。除了快餐店，願意陪你在譚仔共聚米線，也是難得的情人。譚仔三哥今年都搞搞新意思，推出10小辣朱古力，吸引人在情人節食米線。若果你在情人節，找到一位願意與你在譚仔共聚晚餐的伴侶，更有機會拿到現金獎，即睇譚仔情人餐詳情！ 圖片來源：譚仔三哥米線

另類甜蜜約會！譚仔情人節送十小辣朱古力

其實譚仔除了員工姐姐出名，其過橋米線、土匪雞翼都引來不少粉絲。儘管米線的十小辣湯底有多麼吸引，但情人節如帶伴侶到米線店進餐，的確有點難為情。於是，譚仔搞搞新意思，推出十小辣朱古力，甜與辣味交融，刺激！

譚仔三哥情人節送十小辣朱古力。

說服伴侶食米線 嬴現金獎

為了令更多情侶食米線，譚仔來一招現金獎作招徠，說服到情人一同吃米線，有機會拎到$100現金獎，不少網民都努力地留言說服情人食米線，作詩又作歌，創意十足！

按圖睇創意留言！

玩辣之戀人遊戲，即有機會贏$100現金券！

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單身網民反應：想訂單人海景位

你估人人想拍拖就拍到拖咩，有單身網民見狀，就問無有得情人節訂海景一人位，也有網民表示，單身人士到場會否被閃盲，看到都覺得心酸呢！

其實單身人士在情人節食米線，就是想找個情侶們不會選擇的地方進餐，但今年就遇上「被閃親」危機。

無論有無情人，日子還是要渡過。

祝有情人的甜蜜快樂，單身朋友繼續努力遇上對的人。

譚仔三哥情人節活動詳情：

日期及時間：情人節下晝3點後

備註：光顧更可獲贈辣之戀人十小辣朱古力，數量有限

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物 。