法國名牌GIVENCHY 一向深受女士歡迎，旗下的化妝品亦有不少忠實粉絲。品牌最近就踩過界，跟酒店聯乘推出粉紅下午茶，惠顧的客人都可獲贈迷你唇膏！ 資料圖片：官方圖片

GivenchyBeauty首個下午茶

尖沙咀Ritz-Carlton酒店，最近與知名法國品牌 Givenchy，合作推出「Givenchy I Believe in Pink」下午茶，為Café 103添上一抹粉紅色。是次合作更是Givenchy Beauty的首個下午茶項目，粉絲們當然不能錯過。

下午茶的靈感來自LE ROSE PERFECTO華麗盈彩修護唇膏系列，以美食展現出唇膏系列，餐單包含5款甜點、4款開胃鹹點配以香烤鬆餅。

按圖即睇下午茶各款糕點！

「Givenchy I Believe in Pink」下午茶

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附送最新迷你唇膏

客人凡惠顧「Givenchy I Believe in Pink」下午茶，即可換取全新LE ROSE PERFECTO迷你唇膏及及皇牌產品試用裝乙份。十位幸運兒將有機會嬴取全新LE ROSE PERFECTO唇膏乙枝，詳情將稍後於Givenchy Hong Kong的Facebook專頁公佈。此外，於2019年2月14日享用下午茶的食客，將可獲贈情人節限量版水杯乙隻。

客人凡惠顧「Givenchy I Believe in Pink」下午茶，即可於Givenchy Beauty美妝專櫃 (DFS 除外) ，換取全新LE ROSE PERFECTO迷你唇膏及及皇牌產品試用裝乙份。

於2019年2月14日享用下午茶的食客，將可獲贈情人節限量版水杯乙隻。

餐廳位於103樓高空，可以望著海景慢慢享用下午茶。

「Givenchy I Believe in Pink」下午茶

地點：香港麗思卡爾頓酒店103樓Café 103

供應日期：2019年2月1日至3月31日

供應時間：3:30pm-5:30pm

套餐價錢：每份港幣$398，設加一服務費

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