【止咳食品】研究指朱古力有效舒緩咳嗽　藥廠已研發含可可止咳藥

咳嗽,每個人都試過,遇上咳嗽你會怎麼做?一講到這裡,就想到醫生開給我,專治咳嗽的黑色藥水,難食到不得了!每次咳都很痛苦,喉嚨痕癢、咳到睡不著,在公眾場所還遭到奇異的目光,一般醫生或長輩都說要多喝水,而且要戒凍飲、戒甜……等,久咳之下我試過食龍角散、飲蜜糖水,甚至食中藥「鹹竹蜂」,不過外國竟然有一個研究指出,朱古力止咳療效可能比咳藥水更厲害!

英國赫爾大學心血管及呼吸系統學系系主任兼教授Alyn Morice,本身也是ISSC(International Society for the Study of Cough)創辦人,他說:「朱古力有助舒緩咳嗽症狀。」因此他認為用可可來做止咳藥的話,效果或比傳統咳藥水優勝。英國倫敦帝國學院早有研究指出,咳藥水的主要成分是化學物質「可待因」,但其實朱古力中的可可鹼比它更能止咳。

朱古力成分有效止咳,相信對不少受咳嗽困擾人士來說是一大福音!(GettyImages)

講到食朱古力,長輩都覺得會「惹痰」,但Alyn Morice卻找來163名患上咳嗽的病人做實驗,讓他們服用含有可可鹼成分的新藥,結果發現他們的病癥在兩天內明顯減輕,咳嗽次數驟降,並且再沒被咳嗽弄得難以入睡。比起從前單純食咳藥水,這163人的康復期也縮短了。

究竟朱古力為何對止咳有幫助?請即按下圖了解!

不過想咳嗽痊癒的話,當然不能只靠食朱古力,其實英國已有藥廠研發出名為“Unicough” 的止咳藥,當中正是用了可可成分。