【止咳食品】研究指朱古力有效舒緩咳嗽　藥廠已研發含可可止咳藥

咳嗽，每個人都試過，遇上咳嗽你會怎麼做？一講到這裡，就想到醫生開給我，專治咳嗽的黑色藥水，難食到不得了！每次咳都很痛苦，喉嚨痕癢、咳到睡不著，在公眾場所還遭到奇異的目光，一般醫生或長輩都說要多喝水，而且要戒凍飲、戒甜……等，久咳之下我試過食龍角散、飲蜜糖水，甚至食中藥「鹹竹蜂」，不過外國竟然有一個研究指出，朱古力止咳療效可能比咳藥水更厲害！

英國赫爾大學心血管及呼吸系統學系系主任兼教授Alyn Morice，本身也是ISSC（International Society for the Study of Cough）創辦人，他說：「朱古力有助舒緩咳嗽症狀。」因此他認為用可可來做止咳藥的話，效果或比傳統咳藥水優勝。英國倫敦帝國學院早有研究指出，咳藥水的主要成分是化學物質「可待因」，但其實朱古力中的可可鹼比它更能止咳。

朱古力成分有效止咳，相信對不少受咳嗽困擾人士來說是一大福音！（GettyImages）

講到食朱古力，長輩都覺得會「惹痰」，但Alyn Morice卻找來163名患上咳嗽的病人做實驗，讓他們服用含有可可鹼成分的新藥，結果發現他們的病癥在兩天內明顯減輕，咳嗽次數驟降，並且再沒被咳嗽弄得難以入睡。比起從前單純食咳藥水，這163人的康復期也縮短了。

究竟朱古力為何對止咳有幫助？請即按下圖了解！

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不過想咳嗽痊癒的話，當然不能只靠食朱古力，其實英國已有藥廠研發出名為“Unicough” 的止咳藥，當中正是用了可可成分。