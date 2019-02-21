【食物解碼】麵包原料內藏三大食安危機？要點挑選先食得安心？

大大小小麵包店林立，從早餐到點心麵包成為了許多人方便的選擇，走進店裏各式各樣的麵包令人垂涎欲滴，食力編輯團採訪了麵包業者後整理出食安易燃點，提醒大家選購麵包除了價錢考量之外，更應該注意哪些事情才能吃得安心。 麵包依口感可分為軟式麵包和硬式麵包，只以基本材料製作的硬式麵包需要粉類、水、酵母和鹽，而若再加入脫脂奶粉、牛油、砂糖、雞蛋等，當糖跟油這類軟性材料的比例較高，就能做出柔軟口感的軟式麵包。 文：陳韻竹／食力

軟式麵包糖分與油脂成分比較表（食力提供）

易燃點1：正常麵粉價差小，但即期或過期麵粉可大幅降低成本

製作麵包需要的麵粉用量比例高，台灣有品牌麵粉平均每公斤25元台幣（約港幣6元），但無品牌麵粉則是每公斤不用12元台幣（約港幣3元），無品牌麵粉在包裝上甚至沒有製造商等標示，低價麵粉可能來自即期品或是過期品改包裝出售，甚至製作麵包也能採用預拌粉，包裝打開通通都是白色粉末，無從得知其中內容物為何，因此食安問題相對容易發生。

無品牌麵粉在包裝上甚至沒有製造商等標示，低價麵粉可能來自即期品或是過期品改包裝出售。（Gettyimages／視覺中國）

易燃點2：油脂價差大，低價油品質堪慮

而油脂來源等級價差大，頂級進口牛油每公斤300元台幣（約港幣76元）、一般天然牛油每公斤180元台幣（約港幣46元）、有品牌酥油每公斤50元台幣（約港幣13元）、無品牌酥油每公斤約25元台幣（約港幣6元），若是刻意節省的成本差距驚人，且無品牌酥油來源無從得知，有品牌酥油雖然製作與衛生安全符合規範，但因為香氣無法與牛油相比，用於製作麵包無法顯現出風味，因此有可能會添加香精提香的疑慮。

易燃點3：餡料是影響成本關鍵，好壞一吃立見分曉（點擊圖片看清！）

根據這些麵包食安易燃點，也參考營養師的健康飲食建議，建議大家選購麵包時，除了找可信任的店家之外，建議挑選製作材料單純的硬式麵包，並包餡或是有配料麵包也盡量避免，不僅能減少吃下肚的糖和油脂，也能避免胃酸倒流的問題，享受美味麵包的同時也能吃得安心。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：一分錢一分貨？麵包原料內藏三大食安易燃點】

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