【情人節】5類食物助性生活更自信有力　西瓜原來是天然「偉哥」

愛與性的關係唇齒相依，現代女性講求平等，追求性愛享受已非男士專利，女性不忌諱談情說性。曾有網售性用品商店的負責人表示，好多女性OL光顧性用品買來玩及尋求刺激感，單身或非單身女性可以自我慰藉「不求人」。 不過，同時令人心生好奇是否另一半未能讓妳在性愛上獲得滿足？以下5大類食物有助男性在性生活上表現更有力。

身體最誠實反映情慾需要，與深愛的另一半亙換體溫，解決性愛需要。記者留意到有文章轉載教姊妹們如何讓「妹妹」香噴噴，防私處異味，改善飲食習慣要吃朱古力、紅莓汁、番薯、乳酪、牛油果、蘋果、大蒜及水。當女生一切都準備好之際，卻發現另一半未ready！等了又等……頗是掃興。

有報道表示女性防私處有異味可吃朱古力、紅莓汁、番薯、乳酪、牛油果、蘋果、大蒜及水改善體質。（gettyimages）

若然女士們憑以往性經驗所知，即使妳蓄勢待發，另一半久久也未勃起，妳事前如何準備都白費心機。國外網站《Mensxp》盤點5種能夠改善男士們陰莖勃起的食物。陰莖勃起的關鍵是男性荷爾蒙（睪固酮）、神經及血管。睪固酮令男性有性慾，大腦下達指令後經由神經傳導，使陰莖血管充血後勃起。因此，如果睪固酮不足、神經功能無法起作用及血管功能不良便會導致男性勃起障礙。臨床上最常見是血管功能不佳，影響勃起功能。

如果男性荷爾蒙（睪固酮）不足、神經功能無法起作用及血管功能不良導致男性勃起障礙。（gettyimages）

假如妳發現另一半遇上勃起障礙，老婆或女朋友們不妨窩心建議另一半吃一些天然的壯陽食物。同時，以下推薦的食物的營養均是非常豐富，作為日常保健食物亦無不妥。



按圖了解5大類食物，它們令男士們的性生活更自信抖擻：

參考資料：Mensxp、康健雜誌

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