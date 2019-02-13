【情人節食譜】一鍋搞掂一人前食譜！單身都要食好啲

情人節佳裡愛人一對對，彷彿令單身一族晚飯時間無容身之所。與其在餐廳被閃盲，寧願回家自己煮。為你準備5個一人前食譜，一鍋搞掂非常方便，就算獨自在家都要食好啲！

關於一人份量的食譜，今次特意選了日式風格的菜式。

一個人食飯，好多時都稱為孤單、無人陪，甚至毒，但對於日本人來說，這個「孤食化」文化並不可怕。日本菜，壽司一件一口咬份量、就算鍋物都可以是細鍋一人份，簡單而精緻。進食日本菜的餐廳，亦設有一人用膳位，吃拉麵是其中一例，可見這個日本一人前飲食文化，令自己一人食飯這件事變得不尷尬，更顯得獨立自我形象。

孤獨美食家們，就算街裡愛人一對對放閃光彈，也不要待薄腸胃，一於食好啲，令心情愉悅吧！

1. 燒汁牛扒丼

人家情侶們吃牛扒，單身朋友當然可以吃啊！將牛扒切塊煎好，鋪在飯上，以燒汁拌隨，美味的一人前丼物即成。

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燒汁牛扒丼食譜

2. 番茄肉碎湯飯

一人前的湯飯，有這款蕃茄雞脾菇肉碎湯飯，將所有食材先炒香，再加水煲一回便可吃的湯飯。吞下湯飯，讓暖流溫暖單身人士的身體。

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番茄肉碎湯飯食譜

3. 照燒雞扒飯

牛、豬肉都介紹了，輪到雞飯。簡單一件照燒雞扒，肉嫩多汁，照燒汁甜甜的，又香口，用來拌飯一流！

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照燒雞扒飯食譜

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4. 壽喜燒

不想情人節去吃「吉邊」，可在家自己製作壽喜燒。同樣將所有食材放進鍋裡，加水煲熟即成，方便又美味。

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壽喜燒食譜

5. 番茄燉煮雞肉丸

另一款鍋物，可以自家製肉丸拌雜菜湯。若果不想太複雜，那就買現成的肉丸和雜菜湯，一鍋滾起即成！

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番茄燉煮雞肉丸食譜

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